L’Espanyol se rendra à la Fiorentina à la mémoire de Dani Jarque et Davide Astori

L’Espanyol jouera son dernier match préparatoire le samedi 7 août (19h00) au stade de la Fiorentina, lors d’une rencontre qui servira à honorer les capitaines prématurément décédés des deux équipes, Dani Jarque et Davide Astori.

L’affrontement, selon l’Espanyol dans un communiqué, se déroulera dans le cadre du tournoi caritatif et caritatif «Unbeatables Cup» (Trophée des invincibles), qui soutient l’enquête sur les maladies cardiaques et la mort subite.

Le match amical sera un hommage à Dani Jarque, décédé le 8 août 2009 d’une crise cardiaque à l’âge de 26 ans, et à Davide Astori, capitaine de la Fiorentina décédé en mars 2018, à l’âge de 31 ans, d’une maladie cardiorespiratoire. arrêter.

L’objectif du tournoi, selon le club catalan, est “sensibiliser la société et les athlètes aux maladies cardiaques, donner de la visibilité pour financer la recherche médicale et encourager l’application des défibrillateurs et la formation aux premiers secours dans les centres médicaux du sport ».

L’équipe Bleu et Blanc disputera son cinquième et dernier match de pré-saison lors de sa visite à Artemio Franchi, après ses quatre matchs préparatoires au camp de Marbella.

L’Espanyol fera ses débuts en Liga, lors de la saison de son retour en Première Division, le 14 août sur le terrain d’Osasuna à 17h00.