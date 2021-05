L’Espanyol s’en prend à Samu Castillejo

L’Espanyol commence déjà à chercher des renforts pour sa promotion plus qu’imminente en Liga. Après une belle campagne en deuxième division, leaders pendant la majeure partie de la saison et sur le point de certifier mathématiquement leur place pour la première division en l’absence de plusieurs jours, l’équipe bleue et blanche s’est fixée pour son retour à Samu Catillejo, une vieille connaissance. des fans espagnols pour leurs années de haut niveau à Malaga et Villarreal. Désormais, les «perruches» essaieront de le faire sortir de Milan pour pouvoir en profiter au stade RCDE.

Selon Nicolò Schira, l’équipe catalane aurait comme priorité l’Andalou pour fermer ce prochain marché d’été et comme il le souligne également dans son compte Twitter, le club rossoneri serait prêt à le laisser sortir pour une offre d’environ 8 millions d’euros.

#Espanyol s’intéresse à l’ailier de # ACMilan Samu #Castillejo, qui pourrait partir cet été. Rossoneri demande 8 M €. #transfers https://t.co/8gxQnnTNgC – Nicolò Schira (@NicoSchira) 6 mai 2021

Le bleu et blanc, avait déjà tenté le footballeur milanais en janvier de l’année dernière pour renforcer le lead et essayer de maintenir la catégorie.

Dans un Milan qui a débuté comme un tir dans cette édition de Serie A, Castillejos a alterné départs et substitutions, comptant sur la confiance de l’entraîneur mais en même temps, sans montrer le niveau des autres saisons. En Ligue Europa, où s’il a joué régulièrement, il a réussi à voir le but à 2 reprises et a aidé ses coéquipiers sur deux autres. Dans le championnat de la ligue italienne, donc, ce n’est pas fini d’être décisif et n’a pu contribuer qu’à un but pour Pioli.

Depuis le début de votre aventure italienne, Samu a 10 buts et 12 passes décisives en 106 matchs qui a disputé le maillot de l’équipe de Lombardie.