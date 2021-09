L’Espanyol signe le troisième pire début du siècle en Premier League

Après le premier mois de compétition, l’Espanyol active légèrement l’alerte rouge. Après quatre jours de jeu, les résultats ne correspondent pas à ce que l’équipe a mérité sur le terrain. La route n’est pas mal du tout mais elle peut vite se tordre et la paroisse bleu et blanc n’est pas là pour les drames, avec le souvenir de la descente il y a deux ans si frais. Bien sûr, les données ne trompent pas : ceux de Vicente Moreno ont caillé le troisième pire début de tout le 21e siècle.

Le démarrage le plus catastrophique a eu lieu en 2012/13, quand l’Espanyol n’a accumulé qu’un point à ce stade et ce n’est qu’à la 8e journée que la première victoire est arrivée. Dix ans plus tôt, en 2002/03, l’équipe de perruches est restée dans une unité jusqu’à la 6e journée, où elle a trouvé le chemin de la victoire. Ces deux points en quatre dates de championnat correspondent aux débuts de 2016/17, 2014/15 et 2003/04. Précisément dans ce dernier cours susmentionné, sous Javier Clemente, un seul but avait également été marqué.

Après le retour fulgurant dans l’élite, l’un des discours les plus récurrents qui est sorti des vestiaires cet été est qu’en Première on se paie bien plus cher pour ne pas être contraignant dans les zones. Et l’équipe en fait l’expérience. Après un bon départ à El Sadar, les hommes de Vicente Moreno ont pu battre Villarreal mais ont dû se contenter d’un nouveau nul. Dans Son Moix est venu le pire jeu à ce jour alors que contre l’Atlético de Madrid la première partie était d’une hauteur remarquable.

Le revenu, cependant, n’était qu’un but et le changement de dessin de Simeone a permis à son équipe de dominer clairement après la pause. L’équipe a subi le ralentissement physique et les pertes et a fini par mourir sur le rivage.

Signaux verts

L’Espanyol regarde vers l’avenir avec une certaine crainte au cas où la situation ne s’inverserait pas mais avec espoir. Entre les jours 19 et 25 il jouera trois matchs avec lesquels il espère réorienter le parcours. Et tout commence avec la visite de dimanche à Benito Villamarín contre un Betis qui a joué hier soir et qui a également un duel en Ligue Europa jeudi. L’accumulation de minutes pourrait faire une brèche dans le Pellegrini tandis que Vicente Moreno pourrait récupérer d’autres espèces.

Plus tard le 22, l’Espanyol accueillera Alavés à domicile, où il a le mieux joué jusqu’à présent avec son propre souffle, pour voyager à nouveau dans la capitale de l’Andalousie le 25 et affronter Séville.