L’Espanyol tient son Assemblée Générale avec des pertes calculées

L’Espanyol célèbre ce jeudi, à partir de 12h00, son assemblée générale des actionnaires au stade RCDE, qui se tiendra par voie électronique et au cours de laquelle il présentera les pertes économiques assumées et contrôlées au retour du club en première division.

L’exercice correspondant à la saison 2020-21 a présenté des pertes de 11,4 millions d’euros. En outre, 8,9 millions supplémentaires ont également été prévus pour l’année académique 2021-22 en cours, comme l’a rapporté 2Playbook sur la base des informations reçues par les actionnaires de Kakhol lavan.

L’économie de la périquita, en tout cas, ne présente pas de chiffres inquiétants après l’augmentation de capital de 37,8 millions que le président a promue, Chen Yansheng. Par ailleurs, les prévisions de l’Espanyol sont de 77 millions, dont 20 stipulées par virements.

En ce sens, tout indique que l’entité catalane, contrairement à ce qui se passait habituellement à l’époque Chen Yansheng à la tête de l’Espanyol, il envisage cette fois de vendre des footballeurs jusqu’à atteindre ce montant dans les différentes fenêtres de transfert autorisées par la Liga.

D’autre part, en plus de connaître en détail les propositions financières du club, le conseil d’administration sera une simple procédure. Et est-ce Chen YanshengA travers sa société Rastar Group, il détient plus de 99% du capital social de l’entité, il n’y aura donc pas de surprises lors de l’approbation des comptes.