L’Espanyol va très entier au Medio Cudeyo

30/11/2021

Le à 23:02 CET

Roger Payro

L’Espanyol fait ses débuts en Copa del Rey contre les modestes Solares qui milite dans la Préférence Régionale de Cantabrie. Vicente Moreno ne veut pas se faire confiance malgré la différence abyssale entre les deux formations et seuls quatre joueurs de l’équipe première sont restés sur le terrain : Diego López, Leandro Cabrera, Adrián Embarba et Raúl de Tomás. Ce sont tous des personnages clés et l’entraîneur les a laissés se reposer pendant le match à Medio Cudeyo, où ils vont très bien.

L’appel a été complété par cinq acteurs de la filiale : Joan García, Max Svensson, Rubén Sánchez, lvaro García et Roger Martínez. En principe, aucun d’entre eux ne recommencera depuis le début car Moreno donnera la priorité à d’autres joueurs comme Oier, Miguelón, Calero, Dídac, Mérida, Wu Lei ou Loren augmentent leur timing et prendre des sensations pour entretenir la compétitivité au sein de l’équipe première. Les blessés et touchés Óscar Gil, David López, Vadillo et Dimata ont également séjourné à Barcelone.

Une atmosphère spectaculaire est attendue à La Estación. Le fief de Solares, après une semaine de travail intense, a augmenté sa capacité de 480 emplacements à près de 2 000 et il n’y aura même pas de place pour une épingle dans le stade de la municipalité cantabrique, déjà paré de bleu et de rouge. L’équipe dirigée par Diego Santos mène sa ligue d’une main de fer et ce mercredi, il profitera du prix qu’il a remporté après avoir battu Nalón aux tirs au but au tour précédent.

Après un 2021 dans l’oubli, avec une rétrogradation et la mort d’un joueur de son football de base, Solares veut clôturer l’année de la meilleure des manières dans l’un des matchs les plus importants de son histoire. Face à lui il aura un Espanyol qui aspire à faire une belle performance dans une compétition qu’il a conquis quatre fois (1929, 1940, 2000 et 2006).

Compositions probables :

Parcelles du Moyen Cudeyo: Jony, Vasco, Raba, Gelo, Pala, Valdés, Pepo, Bada, Álex, Vity et lvaro León.

Espagnol: Oier; Miguelón, Sergi Gómez, Calero, Dídac ; Fran Mérida, Morlanes; Nico Melamed, Melendo, Wu Lei et Loren.

Arbitre: De Burgos Bengoetxea (basque).

Campagne: La station.

Heure: 19h00.