L’Espanyol veut adopter rapidement la promotion

Le leader de l’Espanyol reçoit Malaga au stade RCDE (16h00) avec la seule intention d’ajouter trois points qui lui permettront, après le nul d’Almería, approche d’une promotion qui pourrait être consolidée la semaine prochaine.

Les hommes de Vicente Moreno veulent prolonger la séquence de 8 victoires et 5 nuls qui récoltent depuis leur dernière crevaison. C’était au stade RCDE et contre un Rayo Vallecano qui est revenu 2-0 avec laquelle les perruches étaient allées se reposer. Depuis, le chef n’a cessé de remporter plusieurs de ses victoires. Celui en charge d’empêcher cette dynamique de se poursuivre est Malaga, dixième classée dans la Ligue Smartbank, qui veut précipiter les dernières options de devenir accro à la lutte pour jouer les séries éliminatoires. L’équipe dirigée par Sergio Pellicer traverse un moment irrégulier, même si elle a amélioré les records de la première partie du parcours.

Les Bleues et Blancs, venus montrer leur potentiel face à Las Palmas (4-0), connaissent l’importance de rester forts à domicile, où ils n’ont perdu que Deux occasions tout au long de la saison. Le dernier triomphe de Malaga dans le fief des perruches a été saison 11/12, quand il a quitté Barcelone avec un 1-2 favorable. Depuis, deux défaites et trois nuls pour les Andalous en Catalogne, qui ne gardent pas non plus un bon souvenir de la dernière visite de l’Espanyol à La Rosaleda. C’était lors de la 10e journée et les perroquets, grâce aux buts de Embarba (deux fois) et Raúl de Tomás, ils ont quitté Malaga sans options avant la fin de la première heure de match.

Après cinq mois, le scénario du jeu devrait être très similaire, avec un leader qui ne pense à rien d’autre que de continuer à battre ses rivaux et avec un Malaga qui devra jongler au centre du terrain avec les blessures de Luis Muñoz, Benkhemassa et Jozabed auquel ils sont accompagnés par la centrale vénézuélienne Josua Mejias. En Espanyol, ça tombe Calero par accumulation de carton.

Alignements probables

Espanol: Diego López; Óscar Gil, David López, Cabrera, Pedrosa; Embarba, Bare, Darder, Puado; Raúl de Tomás et Dimata

Malaga: Dani Barrio; Benítez, Juande, Lombán, Matos; Rahmani, Ramón Enríquez, Escassi, Jairo; Cristian Rodríguez et Caye Quintana.