L’Espanyol veut être champion mathématique

23/05/2021 à 8h00 CEST

.

L’Espanyol affronte le match de ce dimanche contre Ténérife, qui ne joue pas du tout, avec pour seul objectif d’ajouter trois points qui lui permettront de s’élever, mathématiquement, en tant que champion de la Smartbank League, le grand but des Bleues et des Blancs après sceau promotion à la première division.

Les footballeurs de perruches seront champions s’ils gagnent leur match au stade RCDE. Quoi qu’il en soit, ils peuvent aussi l’être si le résultat de Majorque, actuellement deuxième classé du tableau, n’est pas supérieur à celui de l’Espanyol. Par exemple, si l’équipe des Baléares perd et les perruches aussi, les Catalans fêteront le titre de champion.

L’entraîneur bleu et blanc Vicente Moreno ne pourra pas compter sur le dos droit Miguel Llambrich, opéré sur le recteur antérieur de la jambe gauche. La présence du milieu de terrain Fran Merida, avec des problèmes d’épaule, ce n’est pas sûr non plus.

Les précédents entre les deux équipes sont en faveur de l’Espanyol de manière très énergique. En fait, Tenerife n’a jamais gagné dans le fief bleu et blanc. Lors des douze visites de l’équipe canarienne, en championnat et en Copa del Rey, le bilan est de neuf victoires pour l’hôte et de trois nuls.

Mais le vestiaire des perruches a montré, face à Ponferradina (1-4), qu’ils avaient surmonté leur gueule de bois après avoir signé la promotion mathématique. Les joueurs de Châtain Ils recherchent le titre au plus vite, sans sous-estimer un rival qui arrive au stade RCDE dans un quartier très calme du classement.

Tenerife affronte sa dernière sortie de la saison avec le défi de surprendre le RCD Espanyol dans son fief et de remporter la première victoire de son histoire dans le fief des perruches, pour lequel ils devront surmonter leurs nombreuses pertes.

Déjà avec la permanence garantie et avec le renouvellement éventuel de Luis Miguel Ramis en concentrant toute l’attention, les insulares ne pourront pas compter sur huit joueurs ayant des problèmes physiques, en plus de celui sanctionné Alex Munoz.

Ils rateront le match en raison de problèmes physiques Jacobo González, Bruno Wilson, Ramón Folch, Carlos Ruiz, Gio Zarfino, Manu Apeh, Álex Bermejo Oui Borja Lasso.

CD Tenerife tentera d’améliorer l’image qu’il a montrée mercredi dernier à la Heliodoro Rodríguez López contre le RCD Malloca, surtout en première mi-temps, lorsque Luis Miguel Ramis il s’est plaint du manque d’intensité de certains de ses footballeurs.

Sans urgence qualificative, l’objectif de Tenerife est d’essayer de terminer la saison le plus haut possible au classement.

Alignements probables

RCD Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Embarba, Bare, Darder, Vargas; Melendo, Dimata.

CD Tenerife: Serantes; Moore, Sipcic, Sergio González, Pomares; Aitor Sanz, Javi Alonso; Valera, Shashoua, Vada; Fran Sol.

Arbitre: De la Fuente Ramos (comité Castilla y León).

Stade: Stade RCDE.

Heure: 18h15