L’Espanyol veut montrer qu’ils sont chez eux, nulle part

L’Espanyol bouge comme un poisson dans l’eau au stade RCDE. 11 des 14 points qui figurent dans la case perroquet ont été gagnés dans le fief de Kakhol lavan où ils n’ont concédé qu’une seule défaite. C’était contre l’Atlético de Madrid et dans le dernier souffle du match. Ils ont même commencé à gagner contre Simeone. L’équipe de Vicente Moreno a accumulé trois victoires consécutives contre Alavés, le Real Madrid et Cadix avant de faire match nul contre l’Athletic Club lors du dernier match dans le fort. Parce que comme à la maison, nulle part.

Encore plus quand on regarde les chiffres à la maison. L’Espanyol ne sait pas ce que c’est que de gagner loin du stade RCDE, ce qui accentue le sentiment d’un fort à Cornellá. Le meilleur exemple est le dernier déplacement de perruches vers le Colisée Alfonso Pérez. L’équipe a fait naufrage et a été dépassée par un Getafe qui a remporté la première victoire de la saison au prix d’un mauvais Espanyol. Malgré tout, ils étaient même proches de marquer.

La défaite a mis fin à une séquence de quatre matchs consécutifs sans perdre. Un peu trompeur dans les jeux récents. Les Bleu et Blanc n’ont ajouté que 2 des neuf derniers points possibles et la victoire devient déjà une nécessité.

Danger nasride

Malgré le fait de jouer à domicile, ce ne sera pas un match facile pour l’Espanyol. Le rival, une Grenade qui arrive au meilleur moment de la saison. Robert Moreno a réussi à réorienter la situation alors que beaucoup lui demandaient déjà sa tête. L’équipe assimile les idées de l’entraîneur catalan. En fait, l’équipe nasride vient d’ajouter sa meilleure victoire de la saison. 0-3 à la Ciutat de Valencia contre Levante. Bien sûr, l’équilibre entre l’Espanyol et Grenade présente de bons précédents pour les habitants. ETL’équipe andalouse n’a gagné que trois fois dans son histoire dans le fief de Perico en Liga: dans les saisons 2019-20 (0-3) ; 2012-13 (0-1); et 1971-72 (2-3).

Raúl de Tomás revient à Grenade. La perruche « tueuse » a été ratée contre Getafe. Non seulement pour ses buts, mais pour les variantes offensives qui apparaissent avec lui sur le green. De Tomás était dans son meilleur moment de la saison et a accumulé quatre matchs d’affilée en marquant. Au total, il a déjà six buts et est jusqu’à présent le meilleur attaquant espagnol de la Liga. Il est temps de retrouver des sensations à la maison.

Les files d’attente probables

RCD Espanyol : Diego Lopez ; Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Nu, Darder ; Melamed, Melendo, Embarba et Raúl de Tomás.

Grenade: Maximien; Quini, Víctor Díaz, Germán, Carlos Neva ; Monchu, Montoro, Rochina, Alberto Soro ; Luis Suárez et Jorge Molina.

Arbitre: Díaz de Mera (Comité Castillan-La Manche).

Stade: Stade RCDE.

Date: Samedi, 14h00