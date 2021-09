L’Espanyol vise la première victoire

Ils doivent en ajouter trois à la fois. Le temps presse et Vicente Moreno, qui a déjà disputé quatre tours à son retour en première division, est la seule des équipes nouvellement promues à il ne sait toujours pas ajouter trois. Majorque et Rayo l’ont déjà fait deux fois.

Les sensations devraient s’améliorer dans l’équipe de l’Espanyol, qui touché la victoire lors des deux premiers matchs, a été moins solide dans les deux derniers, notamment sur le terrain de Majorque. En seconde période contre l’Atlético, l’équipe s’est dégonflée, mais la première partie ouvre la voie.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

L’un des grands devoirs de Vicente Moreno est d’affiner la visée de ses hommes, qui ils n’ont marqué qu’un but jusqu’ici cette saison. Un « tueur » comme RDT a vu le but pour la première fois la semaine dernière et doit continuer sur sa lancée. En fait, l’Espanyol partage avec Getafe et Alavés, les deux derniers, ayant moins de buts en faveur. À l’arrière, Vicente Moreno récupère Sergi Gómez après la sanction qui l’a empêché de jouer contre l’Atlético de Madrid.

L’Espanyol le sait sûrement doit marquer plus d’un but pour battre le Betis, puisqu’un match animé est attendu à Benito Villamarín. Les locaux arrivent à la rencontre après avoir battu le Scottish Celtic 4-3 dans la semaine, en un vrai spectacle de football offensif.

Ceux de Pellegrini arrivent avec un bon moral, après avoir battu Grenade en Ligue, et le Celtic en Europe. La performance défensive de l’équipe doit s’améliorer, donc Rui Silva pourrait revenir pour occuper le but, après avoir tourné avec Bravo en compétition européenne.

Une autre attraction de la rencontre sera le retour à Villamarín de Loren Moron, attaquant prêté par l’équipe Verdiblanco à l’équipe catalane.

– Alignements probables :

Bétis : Rui Silva ; Bellerín, Pezzella, Víctor Ruiz, lex Moreno; Guido Rodriguez, William Carvalho ; Canales, Fekir, Rodri ; Guillaume-Joseph.

Espanol: Diego Lopez ; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Morlanes, Darder ; Vidal, Melendo, Embarba, Raul de Tomás.

Arbitre: César Soto Grado (Comité Riojano).

Stade: Benito Villamarin.

Heure: 18h30 CET (16h30 GMT).