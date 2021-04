L’espanyolisme se réchauffe

Aux durs et aux matures. Les fidèles fans de l’Espanyol n’échouent jamais. Il ne l’a pas fait l’année dernière, alors que la pandémie a permis l’entrée au stade RCDE, cette campagne ne fait pas non plus. Même dans les moments les plus difficiles, alors que le pessimisme s’était installé dans une grande partie de la pericada, les fans étaient aussi proches de l’équipe que le covid-19 le permet.

Les images de centaines de fans bleus et blancs, habillés de haut en bas aux couleurs de leur équipe, et acclamant les footballeurs à leur arrivée au “ temple ”, ils sont déjà devenus monnaie courante à chaque match. Et ce dimanche, ils seront répétés. «La Curva» et «Juvenil» ont tous deux appelé les fans à donner une dernière impulsion à l’équipe, la promotion étant déjà à portée de main. Le point de rendez-vous sera à nouveau le parking 2 du stade, bien que ceux qui le préfèrent pourront accompagner l’entraîneur de l’équipe en moto.

La fête Espanyolista pourrait être ronde si les résultats sont donnés et que la promotion souhaitée est déjà obtenue. Bien que pour cela l’équipe ne dépend pas d’elle-même et des résultats d’Almería et Leganés.