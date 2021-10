L’espèce humaine est prête à surmonter sa sixième apocalypse

10/04/2021 à 08:00 CEST

Alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter et que des catastrophes naturelles telles que des incendies, des inondations, des éruptions volcaniques et des sécheresses frappent la planète, il est facile d’imaginer que l’apocalypse est imminente.

Cependant, cette pensée catastrophique néglige le fait que l’histoire est semée de calamités auxquelles l’humanité a survécu, malgré quelques pertes graves subies par notre population.

Le magazine Discovery pose ainsi les termes actuels de l’équation planétaire : d’une part, nous entrons en tant que civilisation à un moment critique qui peut mettre fin à la vie de l’espèce humaine, ce qu’on appelle la sixième grande extinction : depuis 1900, 237 000 populations de 515 espèces ont déjà disparu.

D’autre part, une réaction en chaîne s’amorce sur différents fronts, à la fois scientifique, sanitaire et social, qui pourrait permettre à notre espèce de surmonter ce qui serait la sixième apocalypse de son histoire.

Survivants nés !Le postulat de base de cette réflexion est que la planète Terre, comme les autres corps célestes, est une survivante de catastrophes telluriques successives, et aussi que notre espèce est devenue au cours de l’histoire un excellent gestionnaire de situations apocalyptiques.

Un premier exemple de cette résilience est l’éruption d’un supervolcan situé dans l’actuelle Indonésie, qui s’est produite il y a environ 75 000 ans et a généré le lac Toga.

Selon la théorie proposée en 1998 par Stanley H. Ambrose de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, cette éruption a envoyé des tonnes de poussière dans l’air qui a recouvert l’Indonésie, l’Inde et l’océan Indien d’une couche de débris de 15 centimètres de haut. .

Cette éruption a failli provoquer l’extinction de notre espèce : certaines études suggèrent qu’entre 3 000 et 10 000 personnes ont survécu à ces épisodes. Mais l’espèce humaine n’était pas éteinte.

Plus de criseIl y a entre 20 000 et 10 000 ans, la Terre a connu un autre épisode critique, le Dernier Maximum Glaciaire, un moment où la glace de la dernière période glaciaire atteignait son étendue maximale : elle couvrait l’Amérique du Nord, l’Europe du Nord et une grande partie de l’Asie.

La température globale a chuté de 6°C sur toute la planète, selon les dernières estimations, rendant les conditions de vie difficiles : de nombreuses grandes espèces ont disparu à cause du froid insupportable, mais Homo Sapiens, une fois de plus, s’est adapté et a survécu à sa deuxième apocalypse.

Comme cela s’est produit au début du XXe et au XXIe siècle, d’abord avec la grippe espagnole et plus tard avec COVID 19, une maladie, connue sous le nom de peste bubonique ou peste noire, a mis l’humanité en échec à deux moments différents : dans sa première épidémie, qui s’est produit en 541 après JC, a pris 50 millions de personnes. En 1347, à la fin du Moyen Âge, il revint à nouveau et emporta encore 200 millions de vies humaines d’Eurasie et d’Afrique.

D’autres épisodes d’infections dévastatrices ont ravagé l’humanité un siècle après la peste noire, lorsque les Européens ont transmis des maladies telles que la variole, la rougeole, le choléra et le typhus à la population amérindienne. Les impacts ont été immédiats : ils ont anéanti plus de 90 pour cent des populations indigènes, qui ont finalement également survécu.

aussi dans le froidLe soi-disant petit âge glaciaire, une autre période froide s’étendant du début du 14e siècle au milieu du 19e siècle, est un nouvel exemple de la résilience de l’espèce humaine, selon Discovery.

Bien que cette saison froide soit attribuée à une diminution de l’activité solaire et à une activité volcanique accrue, il a également été supposé que le dépeuplement de l’Eurasie pendant la peste noire et la baisse des rendements agricoles qui en a résulté pourraient avoir prolongé le petit âge glaciaire. .

La dernière apocalypse, avant celle que nous vivons probablement maintenant, a eu lieu par une autre éruption volcanique, celle du mont Tambora, également en Indonésie, qui a provoqué en avril 1815 une baisse de la température mondiale de 5 °C en raison du blocage de la lumière du soleil, en conséquence de fumée et de cendres.

Pendant une année complète après l’éruption, l’Amérique du Nord et l’Eurasie ont connu un froid incroyable, du gel et des inondations si graves que l’année suivante n’a pas vu d’été. Entre 100 000 et 200 000 personnes sont mortes dans le monde de faim et de maladie, soit environ 20 pour cent de la population humaine à l’époque.

Résilience humaineCette capacité de résilience de l’espèce humaine est également soulignée par le magazine The New Statesman, dans un article emblématique qui parle de comment survivre à une apocalypse.

Elle s’appuie sur Bruno Maçães, qu’il définit comme un penseur de la jet-set et ancien ministre portugais, pour vérifier le moment nouveau de l’espèce : nous sommes en plein dans une grande pause, un moment de stagnation technologique alors que l’on s’habitue à un nouveau c’était robotique et numérique.

À l’heure actuelle, les anciennes formes de conflit semblent dépassées et nous allons au-delà de la vision des Lumières selon laquelle les êtres humains sont les “maîtres et possesseurs de la nature”, estime Maçães.

Et cela explique pourquoi : l’ère de la suprématie humaine touche peut-être même à sa fin : elle se produira lorsque le “vaisseau spatial Terre” heurtera un morceau de roche que ses maîtres ne peuvent contrôler.

Changement profondLe penseur portugais ajoute que l’expérience de la dernière pandémie, comme lors d’occasions historiques précédentes, a provoqué un changement politique important : elle a subordonné l’économie de marché à la sécurité nationale.

Par conséquent, il conclut que nous évoluons sûrement vers un changement profond qui pourrait déboucher sur une solution à la crise actuelle de notre espèce, comme cela s’est produit au moins cinq fois dans le passé.

Cela voudrait dire que la possibilité de survivre à la sixième apocalypse de notre espèce commence à se profiler à l’horizon, avec toutes les réserves que révèle le moment d’incertitude actuel.

Broche en orLa touche finale à ce nouveau moment est fournie par le professeur émérite de l’Université George Washington, William E. Halal, dans son nouveau livre “Beyond Knowledge: How Technology Is Driving an Age of Consciousness & rdquor;, qui est publié ce mois-ci.

Halal pense que nous sommes confrontés à la dure réalité selon laquelle les institutions sociales doivent se réformer pour survivre à davantage de pandémies, de changements climatiques et d’autres menaces.

Il ajoute que le grand défi auquel est confrontée la civilisation est de savoir comment former une “conscience globale” capable de prévenir les catastrophes et de créer un ordre mondial durable.

En cas de succès, ce serait le point culminant de l’évolution sociale, conclut Maçães & mldr; et nous aurions peut-être dépassé la sixième apocalypse pour éclairer un nouveau moment dans l’histoire de l’espèce.

