L’espérance de vie aux États-Unis en 2020 a connu la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale 10z

L’espérance de vie aux États-Unis a diminué d’un an et demi en 2020, la plus forte baisse sur un an depuis la Seconde Guerre mondiale, ont déclaré mercredi des responsables de la santé publique. La diminution pour les Noirs américains et les Hispano-américains était encore pire : trois ans.

La baisse annoncée par les Centers for Disease Control and Prevention est principalement due à la pandémie de COVID-19, qui, selon les responsables de la santé, est responsable de près de 74% de la baisse globale de l’espérance de vie. Plus de 3,3 millions d’Américains sont morts l’année dernière, bien plus que toute autre année de l’histoire des États-Unis, COVID-19 représentant environ 11% de ces décès.

L’espérance de vie des Noirs n’a pas autant baissé en un an depuis le milieu des années 1930, pendant la Grande Dépression. Les responsables de la santé n’ont pas suivi l’espérance de vie des hispaniques depuis presque aussi longtemps, mais la baisse de 2020 a été la plus forte baisse enregistrée en un an.

La chute brutale est “fondamentalement catastrophique”, a déclaré Marc Hayward, professeur de sociologie à l’Université du Texas qui étudie les changements dans la mortalité aux États-Unis.

Des tueurs autres que COVID-19 ont joué un rôle. Les surdoses de drogue ont fait baisser l’espérance de vie, en particulier pour les Blancs. Et la hausse des homicides était une raison faible mais importante du déclin des Noirs américains, a déclaré Elizabeth Arias, l’auteur principal du rapport.

Une infirmière africaine fatiguée et déprimée porte des gants uniformes bleus de masque facial est assise sur le sol de l’hôpital. Un médecin noir triste et épuisé ressent le stress de l’épuisement de la protection de première ligne contre le virus corona prier au travail

D’autres problèmes ont affecté les Noirs et les Hispaniques, notamment le manque d’accès à des soins de santé de qualité, des conditions de vie plus surpeuplées et une plus grande proportion de la population occupant des emplois moins bien rémunérés qui les obligeaient à continuer de travailler lorsque la pandémie était à son paroxysme, ont déclaré des experts. .

L’espérance de vie est une estimation du nombre moyen d’années qu’un bébé né au cours d’une année donnée peut s’attendre à vivre. Il s’agit d’un instantané statistique important de la santé d’un pays qui peut être influencé à la fois par des tendances soutenues telles que l’obésité ainsi que par des menaces plus temporaires telles que des pandémies ou des guerres qui pourraient ne pas mettre en danger ces nouveau-nés de leur vivant.

Pendant des décennies, l’espérance de vie aux États-Unis était à la hausse. Mais cette tendance s’est arrêtée en 2015, pendant plusieurs années, avant d’atteindre 78 ans et 10 mois en 2019. L’année dernière, selon le CDC, elle est tombée à environ 77 ans et 4 mois.

Autres conclusions du nouveau rapport du CDC :

— Les hispano-américains ont une espérance de vie plus longue que les blancs ou les noirs américains, mais ont connu la baisse la plus importante en 2020. La baisse en trois ans était la plus importante depuis que le CDC a commencé à suivre l’espérance de vie des hispaniques il y a 15 ans.

— L’espérance de vie des Noirs a chuté de près de trois ans, à 71 ans et 10 mois. Il n’a pas été aussi bas depuis 2000.

— L’espérance de vie des Blancs a diminué d’environ 14 mois pour atteindre environ 77 ans et 7 mois. Il s’agissait de la plus faible espérance de vie de cette population depuis 2002.

Dans cette photo d’archive du lundi 7 décembre 2020, des gens font la queue pour les tests COVID-19 sur un site exploité par CORE à Los Angeles. Pratiquement tous les États signalent une augmentation du nombre de cas et de décès. (AP Photo/Jae C. Hong, dossier)



—Le rôle de COVID-19 variait selon la race et l’origine ethnique. Le coronavirus était responsable de 90% de la baisse de l’espérance de vie chez les Hispaniques, 68% chez les Blancs et 59% chez les Noirs américains.

— L’espérance de vie a chuté de près de deux ans pour les hommes, mais d’environ un an pour les femmes, creusant un écart de longue date. Le CDC a estimé l’espérance de vie de 74 ans, 6 mois pour les garçons contre 80 ans, 2 mois pour les filles.

Plus de 80% des décès dus au COVID de l’année dernière étaient des personnes de 65 ans et plus, selon les données du CDC. Cela a en fait réduit le bilan de la pandémie sur l’espérance de vie à la naissance, qui est davantage influencée par les décès d’adultes plus jeunes et d’enfants que par ceux des personnes âgées.

C’est pourquoi la baisse de l’année dernière n’a été que la moitié de la baisse de trois ans entre 1942 et 1943, lorsque de jeunes soldats mouraient pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce n’était qu’une fraction de la baisse entre 1917 et 1918, lorsque la Première Guerre mondiale et une pandémie de grippe espagnole ont dévasté les jeunes générations.

L’espérance de vie a rebondi après ces baisses, et les experts pensent que ce sera également le cas cette fois-ci. Mais certains ont dit que cela pourrait prendre des années.

Trop de personnes sont déjà mortes du COVID-19 cette année, tandis que des variantes du coronavirus se propagent parmi les Américains non vaccinés – dont beaucoup sont de jeunes adultes, ont déclaré certains experts.

« Nous ne pouvons pas. En 2021, nous ne pourrons pas revenir à l’espérance de vie d’avant la pandémie, a déclaré Noreen Goldman, chercheuse à l’Université de Princeton.

