L’espoir de Bournemouth Jake Adams en procès à Southampton

in

L’un des jeunes les mieux notés du système de jeunesse de Bournemouth, Jake Adams, a été jugé par Southampton, rapporte Tom Leach de Hampshire Live. Après avoir rejeté une offre de contrat de Bournemouth, Adams tente maintenant de décrocher un contrat avec les rivaux des Cherries sur la côte sud.

Un déménagement à Southampton serait une sorte de retour aux sources pour le jeune Anglais. Né à Basingstoke, Adams est un ancien membre de l’académie de Southampton et a été libéré à l’âge de 12 ans. Il a ensuite été recruté par Bournemouth pour leur propre configuration de jeunes.

La star de la jeunesse de Bournemouth, Jake Adams, en procès à Southampton

Boost d’équipe de jeunes

Depuis son arrivée au campus Staplewood des Saints, Jake Adams a fait deux apparitions de pré-saison pour l’équipe B du club. Jouant dans la position de numéro dix, Adams a impressionné le personnel d’entraîneurs avec sa performance. Lors du récent match de l’équipe contre Salisbury, Adams a marqué le deuxième but des Saints lors d’une victoire 2-1. Jouant aux côtés de son compatriote Abdul Abdulmalik, le procès d’Adams poursuit la poussée de Southampton pour ajouter du sang frais dans leurs rangs de jeunes.

Avec Nathan Tella entrant dans la première équipe et Dan N’Lundulu en prêt, la formation des jeunes de Southampton a besoin de nouvelles options d’attaque. Abdulmalik et Adams semblent correspondre à ce projet de loi. Ils sont entrés dans leurs essais avec le club en tant que jeunes stars très appréciées et les deux pourraient présenter au club des options offensives pour les années à venir.

Jake Adams : Saint est devenu Cherry devenu saint ?

Signé jeune par le club, Jake Adams a commencé sa carrière au sein de l’équipe de jeunes de Southampton. Après avoir gravi les échelons, Adams a finalement été libéré par Southampton à l’âge de 12 ans. Relevé par son compatriote de la côte sud de Bournemouth, Adams est rapidement devenu une perspective très vantée pour les jeunes des Cherries.

Après avoir décliné un contrat professionnel à Bournemouth cet été, le joueur de 18 ans a cherché à profiter du buzz qui l’entourait. Depuis ce temps, Adams a rapidement accepté une offre pour passer à l’essai avec l’équipe B de Southampton. Compte tenu de sa performance jusqu’à présent, il semble probable qu’Adams pourrait bientôt recevoir une offre des Saints.

Si l’un des éléments ci-dessus vous semble familier, c’est peut-être parce que l’histoire d’Adams est très similaire à celle de la star actuelle de Southampton, Danny Ings. Rejeté par la configuration des jeunes du club en tant que garçon, Ings, né à Winchester, a rapidement rejoint l’académie de Bournemouth. Devenu un joueur de premier plan, Ings a continué à jouer pour Burnley, Liverpool et, bien sûr, Southampton.

Malgré les similitudes, l’avenir de Jake Adams reste en suspens. Cependant, compte tenu de tout ce qui précède, il est définitivement à surveiller.

Photo principale

Intégrer à partir de .