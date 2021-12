L’espoir de Man Utd grandit alors que Barcelone frustré fixe une date butoir féroce

Manchester United et Newcastle United ont de plus en plus d’espoir quant au transfert d’Ousmane Dembele à la suite d’une nouvelle action de Barcelone concernant son contrat, selon un rapport.

Dembele a eu une carrière mitigée à Barcelone jusqu’à présent depuis son transfert à gros budget du Borussia Dortmund. Bien qu’il ait connu de fortes périodes de forme comme au cours de la saison dernière, les blessures ont continuellement entravé sa progression.

Et avec son contrat qui se termine dans ses six derniers mois à partir de janvier, les spéculations se multiplient sur son avenir.

Newcastle a déjà eu des liens forts avec un déménagement pour l’international français. Dembele a également été une cible pour les Diables rouges. TEAMtalk comprend, quant à lui, que Liverpool est une troisième équipe qui surveille ses progrès.

Dans tous les cas, il sera libre de discuter d’un transfert dans un autre club à partir du mois prochain. Barcelone a essayé d’obtenir une décision officielle de rester ou de partir de Dembele pendant un certain temps, mais les négociations se sont avérées difficiles.

Selon Mundo Deportivo, les chefs du Barça ont maintenant pris des mesures en lui imposant un dernier délai de deux semaines pour finaliser son choix.

En effet, le club souhaite une décision officielle d’ici le 15 décembre pour leur laisser le temps de préparer son éventuelle sortie. Mais pour le moment, Dembele a bien l’intention de rester au Camp Nou et de signer un nouvel accord.

C’est son agent qui ralentit les pourparlers et cause une grande frustration à Barcelone, ajoute le rapport.

La Liga soupçonne le représentant Moussa Sissoko d’avoir proposé son client au plus offrant. Il aurait également retardé les discussions en demandant continuellement des éclaircissements sur le rôle de Dembele au club.

En tant que tel, Barcelone se fatigue et souhaite une décision finale du joueur et de son agent dans deux semaines.

Alors que la situation a mis le club espagnol mal à l’aise, Newcastle et Man Utd espèrent de plus en plus pouvoir recruter Dembele en tant qu’agent libre.

Barcelone veut que Dembele reste et, pour sa part, a proposé un contrat « concurrentiel » conforme aux autres du club.

Xavi révèle Dembele et le plan de Barcelone

L’entraîneur-chef du Barça, Xavi, a clairement indiqué qu’il souhaitait que l’ailier reste.

Le manager a déclaré la semaine dernière : « J’ai eu une conversation individuelle avec lui. Je lui ai fait comprendre à quel point il était important non seulement pour moi cette saison, mais pour l’avenir.

« Cela dépend de lui. J’espère qu’il pourra renouveler car c’est un joueur capable de faire la différence dans les prochaines années.

Sur les rumeurs selon lesquelles le Barça pourrait licencier certains de ses milieux de terrain, Xavi a ajouté: « Nous avons besoin d’eux. Ce sont des joueurs qui jouent et aucun d’entre eux n’est à vendre du tout.

Man Utd a déjà un certain nombre d’options d’attaque à sa disposition. Cependant, Newcastle – qui est toujours à la recherche de sa première victoire en Premier League cette saison – pourrait faire avec la puissance de feu de Dembele.