Selon un rapport du botteur, le milieu de terrain du Bayern Munich Adrian Fein pourrait avoir un prétendant prêt à le faire venir.

Fein, qui a passé la saison dernière au PSV Eindhoven en prêt, ne semble pas avoir d’avenir avec le Bayern Munich, mais a suscité l’intérêt du SpVgg Greuther Fürth, fraîchement promu :

Fein est un milieu de terrain défensif qui avait une bonne réputation avant son prêt avec le PSV Eindhoven. Fein devait être un grand contributeur avec le club néerlandais, mais a eu du mal à percer dans la formation aux Pays-Bas.

On ne sait pas si le kicker pense que Fein sera un prêt ou une vente. Transfer Market Web, cependant, a cité un rapport de Transfermarkt.de qui indique que Fein pourrait être prêté à SpVgg Greuther Fürth. Sinon, Holstein Kiel, Arminia Bielefeld et Hertha Berlin pourraient tous être des points d’atterrissage potentiels :

