L’espoir du GOP, Robby Starbuck: Inflation, excès de réveil, ‘Latinx’ conduisant les Latinos, les jeunes vers le GOP

Robby Starbuck, un républicain candidat au Congrès dans le 5e district du Congrès du Tennessee, a déclaré que l’inflation et les excès « éveillés » tels que le fait d’appeler les Latinos « Latinx » poussent la communauté latino-américaine et les jeunes vers le GOP.

L’inflation est « le problème numéro un – les gens remarquent chaque fois qu’ils vont au magasin, chaque fois qu’ils vont à la pompe à essence », a déclaré Starbuck au podcast de John Solomon Reports lundi.

Starbuck, réalisateur et producteur de films, s’est dit « choqué » par le nombre de jeunes, qui ont été les premiers à le critiquer « pour avoir tant parlé d’être conservateur », disent maintenant qu’ils voteront pour les républicains plutôt que pour les démocrates à cause de la état de l’économie.

Starbuck, qui est cubano-américain, a déclaré que la communauté latino-américaine est très conservatrice et[s] sur la famille, le travail acharné, la foi », ce qui n’est « pas exactement descriptif du Parti démocrate ».

« J’aimerais que les démocrates continuent de nous appeler » Latinx « », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose qui a rendu fou tant de Latinos, et personne ne veut s’appeler ainsi. »

Starbuck a fait référence à un sondage du Pew Research Center l’année dernière qui a révélé que seulement 3% des Latinos s’appelaient « Latinx », ce qui est censé être un terme non sexiste.

« Les autres considèrent cela comme une insulte, mais les démocrates continuent de le faire », a-t-il expliqué, ajoutant que le titulaire contre lequel il se présente, le représentant Jim Cooper, utilise le terme dans leur district.

« [T]ses trucs ne sont pas populaires auprès des gens ordinaires – tous les trucs éveillés, tous les » latinx « , vous savez, » vous pouvez dire ceci, vous ne pouvez pas dire cela « , changer les définitions des mots et tout – rien de tout cela n’est populaire avec des gens normaux », a déclaré Starbuck. Et je pense que cela commence à se refléter dans les habitudes de vote que nous voyons changer. »

Les électeurs ont également peur de la façon dont le gouvernement « essaie de voler les libertés des gens », a-t-il poursuivi, citant la fermeture d’entreprises pendant la pandémie, prenant les emplois des gens sur le mandat des vaccins, et gardant les enfants hors de l’école et leur enseignant « des trucs insensés » que les parents découvrent à l’instant, a-t-il déclaré.

Les démocrates sont maintenant plus manifestes dans leur conquête du pouvoir après avoir été plus subtils au cours de leur longue marche vers la domination dans les universités, les divertissements et les médias, affirme Starbuck, car « ils atteignent un point dans le temps où, pour consolider le pouvoir, ils doivent soyez ouvert, vous devez y aller. Et c’est ce que nous voyons en ce moment – ​​nous les voyons y aller. »

Starbuck a déclaré que les élections de 2022 seront le « jeu des démocrates pour un contrôle total, et nous devrions être très préoccupés par ce qu’ils sont prêts à faire pour l’obtenir ».

« [W]manche en 2022, je crois fermement, est notre dernière chance de sauver ce pays et de sauver la liberté », a-t-il averti. « Je pense que s’ils traversent 2022 avec une majorité, vous assisterez à une consolidation du pouvoir qui sera vraiment effrayante pour notre pays, notre avenir et nos enfants. »

Il y a eu un grand « afflux d’électeurs rouges » au cours des 10 dernières années dans le district de Starbuck, et avec le redécoupage qui a eu lieu en janvier, il a déclaré que les estimations des gains républicains à la Chambre allaient de plus-5 à plus-28.

« [T]e Comité national républicain du Congrès vient d’annoncer qu’il s’agit d’une cible inversée », a-t-il ajouté, affirmant que l’économie et l’éducation sont les principaux enjeux de la course.