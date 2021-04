L’espoir d’une paix indo-pakistanaise disparaît en 24 heures

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan (image . / photo d’archive)

Par BRIG NK BHATIA

L’euphorie de la paix attendue entre l’Inde et le Pakistan était dans les décharges moins de 24 heures après que le Comité de coordination économique (CCE) dirigé par le nouveau ministre des Finances pakistanais HammadAzhar lors d’une réunion le mercredi 31 mars a autorisé les importations de sucre et de coton en provenance d’Inde après un écart de deux ans.

Le gouvernement fédéral pakistanais lors d’une réunion du cabinet, dirigée par le Premier ministre Imran Khan, a annulé la décision de l’ECCin en moins d’un jour et a sabordé tous les espoirs d’une voie à suivre dans les relations bilatérales entre deux voisins. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mehmood Qureshi, a déclaré à l’issue de la réunion du cabinet qu’il y avait unanimité au sein du cabinet sur le fait que la normalisation des relations avec l’Inde ne serait pas possible tant que l’Inde ne reviendrait pas sur ses décisions prises le 5 août 2019 concernant le Jammu-et-Cachemire.

L’ouverture du commerce entre les deux nations assiégées, qui est restée suspendue pendant près de deux ans, a été présentée comme la première étape vers un dégel des relations entre les deux pays après que le Premier ministre pakistanais et le chef de l’armée, le général Qamar Javed Bajwa, lors de la récente conclusion Le Dialogue sur la sécurité d’Islamabad avait redéfini la sécurité pakistanaise dans une nouvelle perspective, mettant l’accent sur la «géo-économie».

Tous deux avaient mis en évidence l’importance d’améliorer les relations avec tous ses voisins, de renforcer le commerce et la connectivité, de lutter pour la paix intérieure et extérieure, de favoriser le développement durable et de résoudre les problèmes en suspens liés à l’eau et aux changements climatiques.

La nouvelle position exprimée par le Premier ministre Imran Khan et le général Bajwa concernant la sécurité semblait apparaître comme une réflexion positive de la part de « l’establishment » pakistanais pour se libérer d’un vieux paradigme de récit bégayé pour sortir de l’isolement et faire face aux nouvelles réalités. de l’environnement géopolitique modifié façonnant son voisinage immédiat.

La déclaration de deux dirigeants pakistanais les plus éminents qui déterminent actuellement entre eux le destin du Pakistan a conduit à un échange de lettres entre les Premiers ministres de l’Inde et du Pakistan a ravivé l’espoir d’une ouverture au dialogue et des perspectives de paix.

Le visage soudain du Pakistan sur la reprise du commerce avec l’Inde et le reliant à la demande de renversement des mesures que l’Inde a prises en août 2019 au Jammu-et-Cachemire est une sorte d’obsession qui a empêché tout mouvement positif dans les relations entre l’Inde et le Pakistan. Il y a peu de conscience au sein de l’establishment pakistanais qu’il ne peut pas faire grand-chose pour modifier les réalités politiques actuelles au Jammu-et-Cachemire ou avoir un impact significatif sur la situation.

Immédiatement après que l’Inde a abrogé l’article 370 en août 2019 et changé son statut en celui de territoire de l’Union, le Pakistan est entré dans une surchauffe et a pris une série de mesures pour exprimer ses protestations. Il a immédiatement arrêté le commerce avec l’Inde, rappelé son haut-commissaire de New Delhi et interdit les émissions de télévision et les films indiens.

Sur le plan diplomatique, les efforts déployés par le Pakistan pour soulever la question du Cachemire au sein des Nations Unies et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et dans d’autres forums n’ont pas seulement recueilli un soutien, mais ont conduit à sa condamnation lorsque le Premier ministre Imran Khan a lié la question du Cachemire à la menace d’un guerre nucléaire.

Conscient militairement de ses limites pour arracher le Cachemire par la force, le Pakistan a continué d’utiliser des groupes terroristes et leurs mandataires comme bras étendu de son armée pour créer l’instabilité au Jammu-et-Cachemire. Cependant, la réponse résolue de l’établissement de sécurité indien a été en mesure de relever le double défi de la prévention des infiltrations transfrontalières et de l’intensification des actions terroristes. Après une série d’étapes, la situation s’est non seulement améliorée, mais une réponse ferme de l’Inde a abouti à un accord entre les armées des deux pays pour cesser le feu le long de la ligne de contrôle. Les efforts du Pakistan pour s’appuyer sur les groupes terroristes pour faire progresser ses objectifs militaires n’ont pas réussi à atteindre ses objectifs finaux au Cachemire.

La politique pakistanaise appelle le Cachemire sa «veine jugulaire». Il a été utilisé comme un slogan vide pour lier la population du Pakistan dans l’espoir qu’un jour le Cachemire en fera partie. Il a continué à parcourir ses politiques intérieure et étrangère autour du Cachemire pour susciter l’animosité avec l’Inde. Depuis la création du Pakistan, chaque dirigeant politique ou dictateur militaire s’est appuyé sur la question du Cachemire pour raffermir sa position et son pouvoir et construire un récit de sentiments anti-indiens. Son obsession au Cachemire a non seulement apporté la misère, mais a eu un impact sur sa survie en raison des difficultés économiques provoquées par le fait d’être considéré comme un auteur du terrorisme. L’un des principaux intellectuels pakistanais, Pervez Hoodbhoy, a été franc pour admettre il y a quelques années que la politique pakistanaise au Cachemire «n’a apporté que de la misère partout».

De même, l’armée pakistanaise considère le Cachemire comme sa «raison d’être». C’est dans le costume de mener la lutte du Pakistan pour arracher le contrôle du Cachemire qu’il a consolidé son emprise sur les affaires de l’État pakistanais par la création d’une combinaison militaire-renseignement qui est maintenant presque impossible à déloger. Cela lui a donné des pouvoirs et une voix sans entraves dans les affaires de la politique étrangère du pays, surtout dans ses relations avec l’Inde. L’emprise de l’armée pakistanaise et sa politique consistant à encourager les mandataires pour mener ses batailles au Cachemire a conduit à une emprise accrue des fondamentalistes dans les affaires de l’État.

Après avoir suivi son cours complet, il est apparu une prise de conscience dans le discours du Premier ministre et du chef de l’armée lors du dialogue sur la sécurité à Islamabad le mois dernier que les coûts économiques et humains de la gestion d’une politique d’État utilisant des tenues religieuses et extrémistes lui donnent des rendements décroissants. La nécessité d’ouvrir et de réviser sa politique de sécurité pour se réorienter vers la «géo-économie» et faire du Pakistan un centre de connectivité entre l’Asie du Sud et l’Asie centrale était donc leur priorité.

La communauté commerciale pakistanaise, ébranlée par les difficultés économiques, a vu l’espoir et a rapidement ouvert le commerce avec l’Inde pour être déçue en une journée. Le développement a également mis en évidence le double langage du Pakistan.

Le Pakistan reste en contradiction éternelle avec lui-même avec les différents clubs qui le dirigent, des officiers de l’armée / du renseignement, des politiciens et de l’intelligentsia, tous élevés sur une rhétorique anti-indienne s’opposant à tout rapprochement avec l’Inde. On ne sait guère parmi eux que c’est le Pakistan et sa population pauvre qui souffrent de leur vision myope de la conquête du Cachemire, ce qui est impossible dans la situation actuelle.

Le tournant du Pakistan sur l’ouverture du commerce avec l’Inde ne ferait que rendre l’Inde doublement prudente dans ses relations avec le Pakistan, plus particulièrement sur ses assurances d’un cessez-le-feu le long de la LDC.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Courriel: nkb59@hotmail.com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

