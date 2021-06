L’espoir est suprême, suite | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Selon le secrétaire d’État de Biden, Antony Blinken, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le porte-parole énervant Jen Psaki, l’élection du meurtrier de masse Ebrahaim Raisi à la présidence iranienne ne fait pas obstacle à la volonté de l’administration de conclure un autre accord nucléaire avec allégement des sanctions avec le régime. L’administration continue de s’installer à Vienne avec l’esprit Let’s get it on.

“Le point de vue du président et notre point de vue est que le chef de décision est le guide suprême”, a expliqué Psaki lundi. « C’était le cas avant les élections ; c’est le cas aujourd’hui ; ce sera probablement le cas à l’avenir.

« L’Iran aura, nous l’espérons, le même guide suprême en août qu’il aura aujourd’hui, comme avant les élections, comme en 2015 lorsque le JCPOA [i.e, the original nuclear deal] a été consommé pour la première fois », a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price.

C’est la ligne de Blinken depuis avant et après les élections. “Je pense qu’il est clair qui est le décideur dans le système iranien, et c’est le guide suprême, et c’est lui qui doit prendre les décisions fondamentales concernant l’approche de l’Iran”, a déclaré Blinken au Financial Times le 3 mai.

Raisi doit néanmoins se frotter les nerfs à vif. Prix ​​​​de Fox News :

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré lundi que les États-Unis considéraient que le processus dans lequel Raisi avait été choisi était “préfabriqué”. « Ce n’était pas un processus électoral libre et équitable, dans lequel les Iraniens se sont vu refuser le droit de choisir leurs propres dirigeants », a-t-il déclaré.

Quel est le problème? Nous avons toujours le guide suprême !

La chroniqueuse de JNS Ruthie Blum va au cœur de l’inanité :

[I]ce n’est pas le président iranien qui tire les ficelles, mais plutôt le guide suprême. De plus, c’est Khamenei qui a truqué la soi-disant « victoire écrasante » de son protégé Raisi en premier lieu. Cela signifie que tout accord signé avec l’Iran, maintenant ou plus tard, nécessitera l’approbation de Khamenei. Et cela ne se produira que si l’accord est aussi mauvais pour les États-Unis et Israël que le JCPOA original, ou pire.

Le chroniqueur du New York Post Michael Goodwin explore la question et ajoute cette note :

Le plus grand signe du désespoir de Biden est peut-être que le rôle de Raisi dans l’écrasement des dissidents n’est pas un obstacle. Biden a dégradé les relations des États-Unis avec l’Arabie saoudite en grande partie parce que le prince héritier était impliqué dans la mort d’une seule personne, Jamal Kashoggi, un opposant au régime et écrivain. Les doubles standards tournent en dérision la promesse de Biden de faire des droits de l’homme un pilier de la politique étrangère. La gauche sonne toujours la trompette sur la question lorsqu’un républicain siège à la Maison-Blanche, mais lorsqu’elle a une chance de faire mieux, elle fait un botté de dégagement.

Hier, Michael Ramirez l’a exprimé en des termes que même Joe Biden pourrait comprendre (ci-dessous) – si seulement il pouvait se souvenir des films d’Austin Powers.