L’espoir s’en va alors que Tyrone découvre son secret du feu .

Hope et Fiz ont fait une sortie rapide, avec l’aide de Tyrone ! (Photo : ITV)

Tyrone Dobbs (Alan Halsall) a été ébranlé dans Coronation Street ce soir, alors qu’il découvrait que Hope Stape (Isabella Flanagan) avait déclenché l’incendie qui avait presque tué Alina Pop (Ruxandra Porojnicu).

Alina, qui a fait une fausse couche à la suite de l’incendie, était certaine que l’incendie n’était pas accidentel, révélant qu’elle avait laissé la bougie sur le rebord de la fenêtre, pas près du lit de camp, où l’enquête a conclu que c’était le cas.

Tyrone a eu du mal à la croire, affirmant qu’elle ne pensait pas bien après tout ce qui s’était passé, vous pouvez donc imaginer son choc lorsqu’un policier est intervenu et a confirmé qu’un accélérateur avait été utilisé, ce qui signifie que le feu a été déclenché délibérément.

Réalisant que ses clés manquaient, Alina a conclu que l’agresseur mystérieux devait être quelqu’un qui avait accès à son appartement et a pointé du doigt Fiz (Jennie McAlpine).

Tyrone a refusé de croire une telle chose, mais la réaction inhabituelle de Fiz en apprenant que l’incendie était un incendie criminel l’a laissé méfiant, et il s’est donc dirigé vers le n ° 9 pour en finir avec son ex.

Avant cela, cependant, Fiz avait sa propre enquête à mener, interrogeant Hope sur ses allées et venues le jour de l’incendie. Le comportement de Hope a trahi le jeu, conduisant Fiz au coffre à jouets de sa fille, où elle a récupéré les clés manquantes d’Alina, et la peluche Emily Brontosaure de Hope, qui était censée avoir été laissée dans l’appartement d’Alina.

Tyrone voulait des réponses (Photo: ITV)

Et soudain, tout s’est mis en place, lorsque Fiz a découvert que Hope avait en fait allumé le feu !

Tyrone est arrivé et a demandé des réponses à Fiz, qui a mal dissimulé le fait qu’elle en savait plus qu’elle ne le laissait entendre. Incapable de garder shtum, Fiz a été franc, admettant que Hope était responsable de l’incendie.

Ty était horrifié et a tenté de comprendre le fait que la petite fille avait délibérément allumé un incendie qui aurait pu tuer quelqu’un. Fiz, cependant, a précisé que Hope ne savait pas qu’Alina était à l’intérieur de l’appartement à ce moment-là, et n’a donc jamais cherché à blesser qui que ce soit.

Fiz a supplié Ty de garder secrète l’implication de Hope. (Photo : ITV)

Mais Tyrone l’a réprimandée pour avoir tenté de rationaliser les actions de Hope, affirmant que, que ses intentions soient meurtrières ou non, l’enfant a toujours besoin d’aide.

Fiz, désespéré de l’empêcher d’informer les autorités, a de nouveau eu recours à la faute de Ty, déclarant que c’est lui qui a déchiré la famille et causé toutes ces perturbations. Tyrone, cependant, a rappelé à Fiz que Hope avait depuis longtemps un penchant pour les incendies, ce qui était une préoccupation pour eux avant l’arrivée d’Alina.

Avec Tyrone voulant obtenir de l’aide de Hope et Fiz voulant emmener leur fille jusqu’à ce que toute l’agitation disparaisse, les deux se sont retrouvés dans une impasse, ne sachant pas quoi faire.

Alina, quant à elle, voulait que des mesures soient prises et, incapable de contacter Tyrone, elle a appelé la police, informant Craig Tinker (Colson Smith) de ses soupçons sur Fiz.

Plus: Rue du Couronnement



Mais lorsque Craig a appelé au numéro 9, il n’y avait aucun signe de Fiz. Tyrone a croisé le chemin du cuivre et d’Alina, affirmant qu’il n’avait pas vu Fiz de toute la journée, mais son expression alors qu’il s’éloignait était la preuve qu’il en savait plus qu’il ne le laissait entendre.

À la fin de l’édition d’une heure du feuilleton, on pouvait voir Fiz et Hope se diriger vers la station de tramway, désespérés de sortir de l’esquive avant que la police ne découvre la vérité. Il semble que Ty les ait aidés à s’échapper.

Mais la vérité éclatera-t-elle ?

La rue du couronnement se poursuit le lundi 9 août à 19h30 sur ITV.

