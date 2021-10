L’espoir sensationnel Xander Zayas revient à Dan Karpency dans le match Herring vs. Stevenson à la State Farm Arena d’Atlanta

ATLANTA (30 septembre 2021) – “X” est sur le point de planter un drapeau au centre-ville d’Atlanta.

Xander Zayas (10-0, 7 KOs), le prodige portoricain de 19 ans, qui est le favori du « Prospect de l’année 2021 », affrontera Dan Karpency dans un combat de six rounds des poids moyens juniors le samedi octobre. 23. à la State Farm Arena. Les Zayas vs. Karpency sera la co-présentation de l’événement «Throwdown in A-Town» entre le champion du monde WBO junior léger Jamel Herring et l’ancien champion du monde poids plume invaincu Shakur Stevenson.

De plus, Nico Ali Walsh (1-0, 1 KO), petit-fils de « The Greatest » Muhammad Ali, a un adversaire pour son deuxième match professionnel. Ali Walsh affrontera James Westley II (1-0), de Toledo, Ohio, en quatre rondes des poids moyens.

Les combats Herring-Stevenson, Zayas-Karpency et Ali Walsh-Westley II seront diffusés en direct sur ESPN et ESPN Deportes (diffusion simultanée sur ESPN +) à 22 h 30 HE / 19 h 30 HP.

Les billets sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur ticketmaster.com.

Zayas a déclaré : « Je suis reconnaissant envers Top Rank et ESPN pour cette opportunité. Se battre dans le cadre d’un événement principal comme Herring-Stevenson, devant de grands fans d’Atlanta, est un honneur. Ce sera aussi la première fois que je combattrai sur ESPN en tant que co-star, et je ne décevrai pas. Mon objectif est de remporter l’espoir de l’année et je viens à Atlanta pour offrir aux fans un combat spectaculaire. Ne le perdez pas”.

Zayas est destiné à la célébrité depuis sa signature avec Top Rank à l’âge de 16 ans début 2019. Il est devenu pro à 17 ans en octobre 2019 et a connu quatre KO au premier tour lors de ses six premiers départs. Zayas a marqué des heures supplémentaires en 2021, car ce sera sa cinquième apparition de l’année. Il a dominé James Martin en six rounds en février, a battu Demarcus Layton en 56 secondes en avril, a battu Larry Fryers en trois rounds en juin et a dominé José Luis Sánchez en six rounds le mois dernier à Tucson, en Arizona. Karpency (9-3-1, 4 KOs) n’a jamais été éliminé en huit ans de carrière professionnelle. Zayas n’a parcouru la distance des six tours que deux fois en tant que professionnel, tandis que Karpency a parcouru huit tours ou plus à quatre reprises.

En action de combat préliminaire en direct et exclusivement sur ESPN + (19 h 30 HE / 16 h 30 HP), Evan « Yung Holy » Holyfield d’Atlanta (7-0, 5 KOs), fils du poids lourd légendaire Evander Holyfield, affronter Charles Stanford (6-3, 3 KOs) dans un combat de poids moyen junior en six rounds; Le natif d’Atlanta, Roddricus Livsey (8-0-1, 5 KOs) affrontera Eric Palmer (12-14-5, 1 KO) dans un combat junior de six rounds chez les poids welters; L’espoir né en Géorgie Haven Brady Jr. (3-0, 3 KO) affrontera l’invaincu Roberto Negrete (3-0, 1 KO) dans un combat poids plume en quatre rounds; Antoine Cobb de Chicago fera ses débuts professionnels dans un combat de poids welters junior de quatre rondes; Harley Mederos léger né à Brooklyn (1-0, 1 KO) en quatre tours; et le récent olympien américain Troy Isley (2-0, 1 KO) fera son retour professionnel en six rounds chez les poids moyens.