L’esport mérite-t-il une place aux Jeux olympiques ?

L’essor de l’esport au cours des dernières années a suscité de nombreux débats houleux, l’un d’entre eux étant de savoir s’il mérite une place dans l’événement sportif mondial le plus populaire – les Jeux olympiques.

Les Jeux olympiques de Tokyo ont introduit une poignée de nouveaux sports, dont le skateboard et le surf. Alors, la question qui se pose est la suivante : l’esport pourrait-il être le prochain grand événement aux Jeux olympiques ?

De plus, même si de nombreuses machines à sous en ligne sont classées dans la catégorie « jeu en ligne », l’esport est un peu différent. Alors que les esports sont souvent considérés comme moins importants, cette année a été différente. Aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, les athlètes entraient dans le stade pour écouter des versions orchestrales de la musique de jeux vidéo japonais classiques comme “Victory Fanfare” de Final Fantasy.

Cela montre seulement que le Japon prend le jeu au sérieux. De plus, les jeux de cette année ont été précédés par la série virtuelle olympique, se pourrait-il donc qu’ils aient démontré que le jeu se rapprochait du plus grand événement sportif au monde ? Néanmoins, l’esport est devenu une industrie de près d’un milliard de dollars. Malheureusement, la popularité de l’esport n’est pas suffisante pour participer aux Jeux olympiques. Bien qu’il corresponde à la plupart des critères d’inclusion du CIO, il existe une pomme de discorde fondamentale : l’esport est-il suffisamment physique pour être considéré comme un sport ?

L’esport est-il un vrai sport ?

Bien que le mot « esports » ait le mot « sports » dans le nom, il existe toujours une croyance répandue selon laquelle les sports électroniques ne sont pas un véritable sport. De toute évidence, avec l’esport, les jeux sont enfermés dans un monde virtuel et peuvent donc ne pas être considérés comme des activités physiques. Cependant, si vous apportez du travail acharné, de la compétition et du divertissement dans la mêlée, les esports ont des liens étroits avec l’idée du sport.

Donc, généralement, les esports ont beaucoup en commun avec les sports traditionnels. Cependant, une chose qui manque, c’est le mouvement. C’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles le Comité international olympique a du mal à accepter l’esport comme un événement olympique possible.

L’esport a fait un grand pas en avant en 2021, à la fois en termes d’engagement accru et d’acceptation croissante dans le cadre de l’écosystème sportif plus large. Cependant, les Jeux olympiques prendront au moins quelques années de plus pour définir ce que sont les jeux vidéo, et pour l’instant, le CIO est toujours divisé.

Obtenir les droits

Imaginons une seconde que le CIO déclare que l’esport est un sport. Pourtant, il existe de nombreux autres obstacles qui pourraient l’empêcher de faire ses débuts aux Jeux olympiques, l’un d’eux étant la licence.

Comme vous le savez peut-être déjà, en matière d’esport, chaque jeu appartient à un concédant de licence spécifique. Cela dit, le CIO devrait conclure un accord avec chaque propriétaire de jeu pour que le titre soit joué pendant les Jeux olympiques.

Le basket-ball et les autres sports traditionnels n’ont pas beaucoup changé au fil des ans, mais les jeux vidéo les plus populaires d’aujourd’hui sont très différents des jeux les plus populaires d’il y a quatre ans. Ainsi, conclure un accord unique ne résoudrait pas le problème de licence pour les futurs Jeux olympiques.

Les temps ont beaucoup changé. Les joueurs qui jouaient autrefois à des jeux comme passe-temps peuvent désormais gagner leur vie grâce à des compétitions et à des services de streaming comme Twitch. Et des millions de personnes se connectent aux matchs, ce qui profiterait grandement aux Jeux olympiques.

Les joueurs se présenteraient-ils même ?

Même si le CIO résout tous ces problèmes, deux questions demeurent : les joueurs voudraient-ils même participer aux Jeux olympiques, et les fans voudraient-ils les regarder ? Les fans sont habitués à regarder leurs jeux préférés gratuitement, tout en discutant et en interagissant en direct avec eux.

Cela dit, si les Jeux olympiques devaient ajouter des esports, ils devraient s’assurer de ne pas aliéner les fans habitués à regarder des esports sur Twitch ou Youtube.

Image via: FoxSports