L’esprit de Seve règne à Valderrama

L’esprit de Severiano Ballesteros continue de régner dans l’un de « ses » terrains, le Cadix de Valderrama, où il a été capitaine de l’équipe européenne qui a remporté la Ryder Cup 1997 et où une vente aux enchères de ses objets a permis de récolter 40 000 euros pour les personnes touchées par le volcan. de La Palma.

Cette vente aux enchères a eu lieu au Real Club Valderrama dans le cadre des Maîtres Estrella Damm NA Andalucía et, entre autres, les enfants du mythe cantabrique, Javier et Miguel, ainsi que leurs compagnons Manuel Piñero et José María Cañizares, étaient présents.

L’importance de Seve Ballesteros pour le golf andalou et espagnol, selon l’organisation, était à nouveau évidente dans une vidéo passionnante qui a passé en revue sa carrière et au tour des interventions de son fils Javier et des golfeurs qui ont partagé mille aventures avec le génie de Pedreña.

De plus, Javier Ballesteros a offert à José María Arrabal Sedano, directeur général des sports du conseil d’administration, l’un des polos que son père portait lors de la Ryder Cup 1997 afin qu’il puisse être exposé au Musée des sports de Séville avec un grand portrait de Víctor Jerez, peintre spécialisé dans les scènes sportives.

Severiano Ballesteros a poussé le circuit européen à accepter pour la première fois que la Ryder Cup 1997 quittait le Royaume-Uni pour fouler le sol continental à Valderrama et, après la victoire de l’équipe dont il était le capitaine, il a déclaré que l' »espagnol » Ryder était » le meilleur de l’histoire, par les résultats, le public, l’organisation et l’esprit sportif ».