L’esprit d’entreprise le plus grand atout des développeurs indiens : Eshwar Vangala, directeur principal des relations avec les développeurs dans le monde, Apple

L’accélérateur d’applications Bengaluru d’Apple, créé en 2017, aide les développeurs à améliorer leurs applications et à acquérir de nouvelles compétences et des compétences générales qui les aident à mieux commercialiser leurs produits et eux-mêmes.

« Je pense que le plus grand atout des développeurs indiens est leur esprit d’entreprise… J’ai vu cela en masse en Inde », déclare Eshwar Vangala, directeur principal des relations avec les développeurs mondiaux chez Apple. En tant que personne qui dirige également l’accélérateur d’applications du géant de la technologie à Bengaluru, Vangala a travaillé avec des milliers de développeurs indiens et les a aidés à réussir dans l’économie des applications.

“La génération actuelle de développeurs est si désireuse de prendre une idée et de la transformer en une application incroyablement réussie”, a déclaré Vangala, s’exprimant lors d’un appel avec The Indian Express. « Dans le passé, je rencontrais des développeurs qui regardaient en quelque sorte un pot d’or et essayaient de trouver des produits qui les rendraient réellement efficaces », dit-il, ajoutant que cet état d’esprit a clairement changé en Inde. « Les gens cherchent à donner naissance à une idée… ils cherchent à donner des ailes à leur idée pour voler. »

L’accélérateur d’applications Bengaluru d’Apple, créé en 2017, aide les développeurs à améliorer leurs applications et à acquérir de nouvelles compétences et des compétences générales qui les aident à mieux commercialiser leurs produits et eux-mêmes. Parmi les nombreuses réussites en Inde, il y a des applications comme Calzy, qui a remporté l’Apple Design Award en 2018, Froggipedia, qui a été l’application iPad de l’année en 2018, et d’autres comme Lumy, Look-up, Cone et Bonfire, qui ont été présenté sur l’App Store. Apple affirme que l’accélérateur a contribué à près de 900 000 emplois en Inde qui peuvent être attribués directement à l’écosystème des applications iOS.

« Lorsque les gens discutent avec nous à l’accélérateur, ils naissent généralement d’un besoin ou d’une exigence. Je pense que mon préféré est Kushagra de Bangalore, qui a créé Cone pour aider à identifier les mangues mûres parce qu’il est daltonien. Cela peut sembler quelque chose de vraiment petit, mais c’est un besoin qu’il avait et il a créé cette application, qui aide maintenant, vous savez, des millions de personnes à travers le monde », explique Vangala, soulignant à quel point Apple se targue d’être la « meilleure plate-forme d’accessibilité là-bas”.

L’accélérateur s’engage avec les développeurs avec des sessions individuelles grand format, des ateliers individuels approfondis et des consultations individuelles. Bien qu’il y ait beaucoup d’expertise internationale offerte aux développeurs indiens, Vangala dit que l’équipe de l’accélérateur indien aide également à soutenir ces ateliers de qualité. « L’équipe de l’accélérateur indien nous aide beaucoup dans toute la région en aidant certains de ces développeurs à mettre en place des applications incroyables », ajoute Vangala qui gère des équipes en Europe, au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique et en Amérique latine.

Sur la façon dont les développeurs indiens s’intègrent désormais dans le monde, Vangala déclare : « Ils sont similaires à la communauté mondiale. Ils font partie de ce vaste tissu mondial, ils produisent des applications localement et ils produisent des applications pour le monde. Ils sont incroyablement désireux d’améliorer leurs compétences en matière de codage et de conception, ils ont très envie d’apprendre de nous, et en fait, nous avons également appris d’eux.

