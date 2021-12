L’esprit errant du leader emblématique

Personne ne pouvait accuser Mick Jagger de se lancer dans une carrière solo. Du point de Les pierres qui roulent‘ premier single, « Come On », sorti en juin 1963, il a fallu plus de sept ans avant que son propre nom n’apparaisse sur une pochette d’album, et près de 15 de plus avant qu’il ne sorte son premier album solo. Mais son œuvre – quatre albums solo maintenant réédité sur du vinyle noir poids lourd 180g – regorge de délices, de détours et de surprises.

Écoutez le meilleur de Mick Jagger sur Apple Music et Spotify.

Après « Memo From Turner », sa chanson de 1970 du film Performance, le nom de Jagger est apparu sur Jamming avec Edward, la collaboration de 1972 avec ses collègues Stones Charlie Watts et Bill Wyman, ainsi que Ry Cooder et Nicky Hopkins. En 1978, avec la star du reggae Peter Tosh, il y a eu le remake unique de les tentations‘ « Ne regarde pas en arrière », intitulé « (Tu dois marcher et) Ne regarde pas en arrière ». En 1984, il est l’invité du Jackson‘ période tardive Michael Jackson co-écrit « State Of Shock ».

Elle est la patronne (1985)

Puis, enfin, le 19 février 1985 a vu la première aventure solo complète de Jagger sous la forme de l’album She’s The Boss. Il a été publié pendant ce qui est devenu connu comme un froid dans les communications avec Keith Richards, et à une époque où les Stones n’enregistraient pas. Heureusement, ils parviendraient à un rapprochement et à une reprise de leur partenariat de travail, mais 1985 a marqué l’occasion pour le leader de briller sous son propre jour, et She’s The Boss n’a pas perdu de temps pour figurer dans le Top 10 au Royaume-Uni et en Australie. C’était de l’or en Amérique en mai et est devenu platine quelques semaines plus tard.

She’s The Boss a été enregistré aux Compass Point Studios à Nassau et coproduit par Mick avec Nile Rodgers et Bill Laswell. Billboard a observé qu’il était sur le point de confirmer Rodgers comme le producteur le plus en vue au monde, car il était entré dans l’année avec les deux meilleurs singles de l’époque à son actif, Madone« Like A Virgin » et « Wild Boys » de Duran Duran.

Peut-être ironiquement, l’album a commencé avec une piste d’ouverture animée portant un crédit d’écriture de Jagger-Richards, « Lonely At The Top ». Son premier single, « Just Another Night », était un hit n ° 1 sur le palmarès Rock Tracks de Billboard et un n ° 12 sur le Hot 100. Le compagnon de longue date Jeff Beck a contribué à la guitare, avec Robbie Shapespeare, des bastions reggae Sly et Robbie, sur basse et Qui sideman John « Rabbit » Bundrick sur les synthétiseurs. Le rédacteur en chef de Billboard Dance, Brian Chin, a déclaré que ce qui a fait de She’s The Boss un excellent album, c’est que « ses rythmes sont doux et rigides, avec les longs grooves de la musique de danse plutôt que les poussées et les démarrages du rock’n’roll ».

Un appel aux armes bruyant

Pour un homme qui n’a jamais fait les choses à moitié, il convenait que la seule et unique performance live de Jagger autour de l’album se soit présentée devant une audience télévisée estimée à 1,9 milliard. Il a joué le match de Philadelphie de Aide en direct le 13 juillet 1985, dans un set de cinq chansons qui a commencé avec ‘Lonely At The Top’ et ‘Just Another Night’ et a présenté les incontournables des Stones « Tu me manques » et « C’est seulement du rock’n’roll (mais j’aime ça). »

Cette courte performance contenait également une version en duo de « State Of Shock », mettant en vedette une autre vieille amie, Tina Turner. Ce n’était pas le seul duo lié à Live Aid de Jagger; il avait, bien sûr, rapidement enregistré le single phare de l’événement caritatif épique, refaisant Martha Reeves et les Vandella‘ Motown frappé « Danser dans la rue » comme un appel aux armes sans vergogne rauque avec David Bowie.

She’s The Boss avait un comportement rock robuste, décoré par les textures de synthé de l’époque et poussé par l’oreille infatigable de Jagger pour la mélodie et les paroles acérées. « Half A Loaf » était une représentation frustrée d’une relation volée (« Je ne peux pas continuer à te voir comme ça! ») « Lucky In Love », ce dernier sorti en tant que deuxième single de l’album.

Cool primitif (1987)

Après avoir contribué à « Ruthless People » au film du même nom de 1986, et après le retour des Stones en studio (mais pas sur la route) avec Dirty Work, Jagger était de retour en action dès 1987 lorsque Primitive Cool est sorti sur les étagères. 14 septembre de cette année-là. Fabriqué aux Pays-Bas et à la Barbade, il partageait les tâches de production avec Keith Diamond et David A. Stewart d’Eurythmics, Jeff Beck prenant plus d’importance en tant que guitariste en chef de l’album.

Stewart, qui dans les années 00 allait devenir le compagnon de groupe de Mick dans le projet unique SuperHeavy, a co-écrit trois chansons de Primitive Cool avec lui, dont le single principal, « Let’s Work ». Cela est devenu un autre succès radio rock du Top 10 à partir d’un album de morceaux robustes et axés sur la guitare tels que « Radio Control » et des morceaux un peu plus pop comme « Say You Will ». La chanson titre a été particulièrement intéressante, qui a commencé dans une atmosphère de réflexion avant de prendre de la vitesse, alors qu’un jeune homme réfléchit à la nature de la mode et interroge son père sur ses propres jours de salade.

« Kow Tow » et « Shoot Off Your Mouth », tous deux parmi les morceaux les plus forts de l’album, ont peut-être été alimentés par la relation bloquée avec Richards. Le « riff humain » n’a pas hésité à exprimer son mécontentement que Jagger ait fait une tournée avec She’s The Boss (bien que seulement pour des concerts au Japon et en Australie) plutôt que de se réunir à nouveau avec les Stones. « Les méchants jettent des pierres sur mon chemin / Et des amis qui sont des serpents dans l’herbe » était une parole particulièrement visible dans la chanson précédente.

Il y a eu plus tard une approbation de la « Party Doll » d’inspiration celtique attrayante lorsqu’elle a été refaite par l’auteure-compositrice-interprète américaine Mary Chapin Carpenter ; Le sifflet original de Jagger et les pipes Uillean du leader des Chieftains Paddy Moloney. Primitive Cool a conclu avec « War Baby », un commentaire sur la course aux armements des années 80 par un homme qui était lui-même un bébé de la Seconde Guerre mondiale (« La guerre nous a rendus pauvres / a rendu notre avenir incertain »). Dans une interview à l’époque avec l’hebdomadaire européen Music & Media, Jagger a déclaré: « Je n’aime pas être esclave de l’actualité, car je n’ai pas vraiment l’impression que cela me fait du bien. »

Esprit errant (1993)

Le retour au service actif des Stones, au cours d’une période au cours de laquelle ils définiraient les meilleurs aspects du rock de stade et d’arène, signifiait que Jagger ne reprenait son travail solo pour de bon qu’en 1993. Wandering Spirit a été enregistré sur une période de sept mois. avant que le groupe ne commence à faire Voodoo Lounge. Le troisième album solo de Jagger a été coproduit par Rick Rubin, qui avait depuis longtemps étendu sa portée créative au-delà de son Def Jam origines, et avait supervisé des sorties rock par des gens comme les Black Crowes, Danzig, Tueur, et Piments forts rouges.

« Sweet Thing » était le single principal, une composition de Jagger avec un savant mélange d’éléments funk et acoustiques qu’il a chanté dans un falsetto de style « Miss You ». Il est devenu un hit du Top 10 dans plusieurs pays européens et a ouvert la voie à un album comprenant dix originaux parmi ses 14 titres, dont deux ont été écrits avec l’artiste-producteur new-yorkais Jimmy Rip.

Trois reprises de Wandering Spirit ont mis à nu l’amour de Mick pour la soul vintage. « Use Me », sa version de la chanson très reprise de Bill Withers, comprenait des voix invitées de Lenny Kravitz et Cashbox admirait la façon dont il « prend une nouvelle vie avec le vénérable rocker au micro ». Il y avait des remakes du joyau Stax de 1972 de Frederick Knight « I’ve Been Lonely For So Long » et « Think » de Lowman Pauling – pas le Arétha Franklin chanson, mais celle enregistrée par The « 5 » Royales et ayant reçu une seconde vie par l’un des artistes préférés de Jagger, James Brown.

Tout autour, l’album a fait un balayage plus large des inspirations de la star, avec d’autres éléments de gospel (« Don’t Tear Me Up »), country (« Evening Gown », avec le pedal steel de Jay Dee Maness), rock’n’roll roots (« Wandering Spirit ») et folk (« Handsome Molly »). Ils étaient assis aux côtés de rockers directs comme « Put Me In The Trash » et « Mother Of A Man », ce dernier avec l’harmonica agile de Jagger. Le sideman de longue date Matt Clifford a joué du clavecin sur l’une des pièces les plus touchantes, « Angel In My Heart ».

Déesse dans l’embrasure de la porte (2001)

La sortie en studio solo la plus récente de Jagger date de 2001 Déesse dans l’embrasure de la porte, principalement produit avec Clifford et Marti Frederiksen, mais avec également des crédits pour Chris Potter, Wyclef Jean et Jerry Duplessis. Kravitz est revenu sur le tube rock « God Gave Me Everything », qu’il a co-produit, et il y avait des camées de Bono, Pete Townshend et Rob Thomas. Dot Music l’a décrit comme « un album de rock énergique, intelligent et assez moderne ».

En 2004, Jagger était de retour au cinéma pour la bande originale de la comédie romantique Alfie, faisant équipe avec Stewart pour une partition comprenant « Old Habits Die Hard », qui a remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale. Le couple était à nouveau ensemble en 2011, dans le SuperHeavy susmentionné, à cheval sur le genre, avec Joss Stone, AR Rahman et Damian Marley.

Le reste de la décennie sera dominé par de nombreuses tournées avec les Stones. Mais en 2017, Jagger a sorti le double face « Gotta Get A Grip » / « England Lost » comme un autre rappel d’un artiste qui, fidèle à sa parole, reste un esprit errant avec infiniment plus à offrir que d’être simplement le rock le plus célèbre du monde Star. Il a repris sa carrière d’acteur dans le thriller 2020 The Burnt Orange Heresy, et le printemps 2021 a amené le collaboration surprise avec Dave Grohl, « Eazy Sleazy ». Il y a sans doute d’autres aventures imprévisibles à venir.

Achetez les quatre albums solo de Mick Jagger sur des rééditions vinyle 180g.