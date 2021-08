L’esprit punk de Lemmy And Co envahit le hard rock

in

MotörheadL’esprit punk de s a envahi le hard rock pour la première fois sur disque le 21 août 1977. C’était la date qui a marqué la sortie de leur premier album éponyme par Chiswick Records.

Le groupe a été nommé d’après la dernière chanson écrite par Lemmy avant qu’il ne soit invité à quitter Hawkwind en 1975, après un certain contretemps aux douanes canadiennes. Il y avait eu des discussions sur le fait que le nouveau groupe s’appellerait Bastard, mais cette suggestion a été abandonnée, peut-être à bon escient.

Lemmy se ressaisit

La période intérimaire avait été consacrée à la recherche d’un contrat d’enregistrement jusqu’à ce que Chiswick de Ted Carroll vienne en aide à Motörhead. Ce n’était pas trop tôt pour Lemmy, qui a avoué à Sounds en 1977 son renvoi de Hawkwind : « Quand ce groupe m’a viré, je ne pouvais pas le croire. Je me suis juste effondré et j’ai pleuré. Pendant deux jours, je ne savais pas ou ne me souciais pas de ce qui se passait. Mais vous devez vous ressaisir.

Le son plein de Motörhead a apporté une grande partie de l’esprit de la nouvelle vague qui se déroulait autour d’elle dans l’arène du hard rock. Avec le power trio de Lemmy, ‘Fast’ Eddie Clarke et Phil ‘Philthy Animal’ Taylor, le groupe a parcouru les sessions d’enregistrement sous l’œil attentif de John ‘Speedy’ Keen. Dans la génération pop précédente, il avait été l’auteur du numéro 1 britannique de Thunderclap Newman de 1969, “Something in The Air”.

Un album tremplin

L’album n’a eu qu’un succès modeste, atteignant la 43e place des charts britanniques, et ce serait au tournant des années 1980 avant que Motörhead n’atteigne vraiment son essor en tant que force d’enregistrement, en route vers 30 millions d’albums vendus dans le monde. Mais Lemmy était d’humeur confiante à propos du nouveau groupe lorsqu’il a parlé au magazine ZigZag de leur popularité croissante en tant qu’acteur en direct en 1977.

« Nous avons tout le monde, des Hawkwind désabusés en tennis et manteaux, quelques punks… c’est bien, vous savez. Si quelqu’un s’en tire, je m’en fiche s’il a la tête chauve et un boulon qui le traverse.

