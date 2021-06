L’esquive des débris a déclenché le déclin de Bakou de Charles Leclerc

Charles Leclerc a été l’un des pilotes contraints d’éviter quelques débris sur la piste de Bakou, et son GP d’Azerbaïdjan a reculé à partir de là.

Le pilote Ferrari a réussi deux poles consécutives en remportant les qualifications à Bakou, et après avoir réellement pu prendre le départ cette fois, il a conservé la P1 hors de la ligne.

Pour les deux premiers tours, Leclerc a tenu Lewis Hamilton et Max Verstappen à distance, mais un morceau de débris sur la piste a ensuite effrayé les leaders dans des virages serrés.

Et tandis que Leclerc a déclaré que ce n’était pas la raison pour laquelle il a finalement terminé P4, ce sont les débris qui l’ont fait retomber dans les griffes de Hamilton, Verstappen et Sergio Perez.

“Ce n’était pas génial, je n’avais aucune idée de ce que c’était”, a-t-il déclaré aux journalistes.

« Mais évidemment, j’ai vu la piste glissante dans le virage 15, puis j’ai été assez surpris par cette chose là-bas, alors j’ai dû sortir [of bounds], puis j’ai ralenti pour ne pas gagner de temps.

“Et malheureusement, c’est là que ça a commencé à nous échapper parce que nous avons été dépassés par Lewis et ensuite c’était un peu plus difficile dans l’air sale.

“Un peu dommage, mais ce n’est pas une cause de notre P4 aujourd’hui.”

Bien que Leclerc ait pu rester à une distance décente des Red Bulls et de Hamilton après les dépassements, il s’attendait néanmoins à ce que ce soit un combat qu’il ne pourrait pas gagner.

Au lieu de cela, Leclerc était beaucoup plus intéressé par les Aston Martin, Sebastian Vettel remportant une superbe finition P2 pour donner à l’équipe son premier podium en Formule 1.

« J’ai vraiment apprécié la dernière partie, mais la première partie de la course n’était pas géniale », a-t-il expliqué.

« Disons comme prévu, ce n’était pas une déception, nous savions que les Red Bull et Mercedes avaient un peu plus de rythme que nous sur les longs relais.

« J’ai donc essayé de ne pas trop les combattre, j’ai essayé de me concentrer sur ma propre course, mais je pense que les deux grosses surprises d’aujourd’hui étaient les deux Aston Martin qui volaient.

« Ceci, nous devons le comprendre parce qu’ils ont fait quelque chose de bien aujourd’hui. »

#Charles16 P4 et #Carlos55 P8 après une course folle. Bravi Ragazzi, tu as tout donné 👊#essereFerrari🔴 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/T2Z9O1YYY9 – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 6 juin 2021

Il y avait une chance de monter sur le podium pour Leclerc alors qu’il tentait de refuser Pierre Gasly au redémarrage de la course avec quelques tours à faire, mais le Français a mis les coudes jusqu’à la ligne d’arrivée pour décrocher un deuxième podium en carrière.

Leclerc n’était cependant pas d’accord avec l’idée qu’il avait attaqué Gasly trop tôt.

“Non, honnêtement, j’ai vu un écart et j’ai essayé le dépassement, mais au final je n’y suis pas parvenu”, a-t-il déclaré à Sky Italia à propos de cette bataille avec Gasly.

« Je ne voulais pas non plus prendre beaucoup de risques, même si j’en ai pris pas mal au vu des deux derniers tours. Comme je l’ai dit lors de la première course, nous ne devons pas oublier que nous nous battons contre McLaren. Il y avait surtout beaucoup de points [up for grabs], nous étions en avance. J’ai vu deux opportunités, j’ai essayé, ça n’a pas marché. Mais c’est comme ça, je pense que je l’ai assez bien géré.

Le coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, avait également l’air bien pour un solide gain de points, jusqu’à son voyage dans la voie d’évacuation qui l’a vu chuter dans l’ordre. Sainz se remettrait cependant pour terminer P8.

