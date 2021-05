L’essai Apple-Epic sur la place de Fortnite dans l’App Store est presque terminé – ce que nous avons appris le dernier jour

Le grand procès Apple contre Epic Games est terminé – à l’exception du verdict.

Le 24 mai, les deux parties ont eu leurs plaidoiries finales, qui ont pris la forme d’une séance de questions-réponses avec la juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui décidera de l’affaire (plutôt qu’un jury). Gonzalez Rogers a été heureux de percer des trous dans les arguments des deux parties et dans les témoignages tout au long du procès. Le dernier jour n’a pas été différent, et il a fourni un bon résumé des trois semaines précédentes d’arguments – ainsi qu’un aperçu de ce que pourraient être les problèmes antitrust d’Apple à l’avenir.

Apple et ses collègues Big Tech sont de plus en plus surveillés aux États-Unis et à l’étranger, où ils ont été confrontés à de nombreuses poursuites judiciaires de la part de parties privées comme Epic ainsi que du gouvernement au sujet de leurs pratiques antitrust présumées. L’affaire Apple-Epic, en particulier, est un aperçu de ce qui est à venir. En cas de perte d’Apple, le Congrès peut décider que les entreprises peuvent régler les problèmes par le biais du système judiciaire, ou en cas de victoire d’Apple, les législateurs peuvent décider qu’il est temps d’intervenir et d’introduire ou d’appliquer de nouvelles réglementations antitrust.

Epic Games poursuit Apple pour son App Store, après que cette dernière société ait expulsé le jeu populaire Fortnite d’Epic du magasin en août dernier. Epic a tenté de contourner les règles d’Apple obligeant les développeurs à utiliser son système de paiement intégré (et à payer à Apple une commission de 30%). Epic affirme qu’Apple s’est donné un monopole injuste en autorisant uniquement les applications qui suivent ses règles et utilisent son système de paiement à être sur ses appareils. Apple dit qu’il essaie seulement de créer un environnement sécurisé pour ses utilisateurs – qui choisissent les appareils Apple pour cette raison – et que la commission est nécessaire pour récupérer ses coûts de création et de maintenance de l’App Store.

Après avoir longuement entendu les deux parties au cours du procès, les plaidoiries de clôture inhabituelles de lundi ont permis à Gonzalez Rogers de se concentrer sur les sujets et les points qu’elle a jugés les plus saillants pour prendre sa décision. La définition de «marché» a été l’une des premières choses discutées, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’elle a toujours été au cœur de l’affaire.

«D’après les questions du juge, il semble qu’elle se bat toujours pour définir le marché dans lequel les entreprises sont en concurrence, ce qui est une question de seuil importante», a déclaré Jennifer Rie, analyste en litige chez Bloomberg Intelligence.

Epic pense que le marché devrait être la plate-forme sur laquelle ses jeux sont joués. Dans cette définition, les utilisateurs doivent passer par l’App Store et les développeurs doivent respecter ses règles et ses frais pour accéder à ces utilisateurs – personne ici n’a le choix. Mais si le marché est considéré comme comprenant toutes les plates-formes de jeu, les utilisateurs peuvent toujours choisir de jouer à Fortnite sur un système différent, comme un Android, une Xbox ou une Playstation. C’est l’argument d’Apple – que les gens ont plusieurs plates-formes sur lesquelles jouer à Fortnite, et Epic a donc plusieurs façons de leur vendre de la monnaie virtuelle. Gonzalez Rogers s’est également demandé si le marché en question ici était peut-être le jeu mobile, auquel cas des systèmes comme Apple et Android (et peut-être Nintendo Switch) seraient inclus, mais actuellement Xbox et Playstation ne le seraient pas.

Gonzalez Rogers a également consacré du temps le dernier jour pour interroger les deux parties sur les remèdes potentiels. Epic souhaite pouvoir ouvrir son propre magasin sur les appareils Apple afin que les utilisateurs Apple puissent accéder à ses jeux et acheter ses produits sans avoir à passer par l’App Store. Apple a déclaré qu’il ne pensait pas que les magasins tiers auraient les mêmes normes de sécurité (ou de pureté) que les utilisateurs d’Apple en sont venus à lui faire confiance. Un magasin d’applications tiers pourrait donc mettre ses utilisateurs en danger et leur nuire, les développeurs, l’écosystème d’applications et la marque Apple.

Malheureusement pour Epic, Gonzalez Rogers ne semblait pas à l’aise avec l’idée de prendre une décision qui forcerait essentiellement une entreprise à changer de modèle commercial, et elle ne voyait pas non plus un précédent sur lequel fonder une telle décision. Elle a également exprimé sa crainte que les solutions proposées par Epic lui donnent accès aux clients d’Apple sans payer Apple pour cet accès ou pour sa propriété intellectuelle. Encore une fois, ce sont des paiements qu’Apple a incorporés dans son modèle commercial App Store, bien que le PDG d’Apple, Tim Cook, ait déclaré savoir combien son entreprise en gagnait dans son témoignage de vendredi dernier. Epic a souligné qu’Apple faisait déjà ce qu’il propose pour les utilisateurs de Mac, qui ne sont pas obligés d’utiliser l’App Store. Apple a déclaré qu’être obligé d’avoir des magasins d’applications séparés le ferait trop ressembler aux téléphones Android et enlèverait l’avantage concurrentiel d’Apple sur Android – de nombreuses personnes choisissent les appareils Apple parce qu’ils sont considérés comme plus sûrs que les Androïdes.

Gonzalez Rogers n’était cependant pas uniformément du côté d’Apple. Elle n’était clairement pas ravie de la commission de 30% qu’Apple décolle, qui est restée aussi élevée depuis la création de l’App Store à quelques exceptions près: les abonnements après la première année et, à partir de novembre dernier, les petites entreprises sont facturées. une commission inférieure de 15 pour cent. Gonzalez Rogers a suggéré que cette décision pourrait être le résultat du fait qu’Apple essaie d’éviter les critiques et les poursuites plus que toute autre chose. Apple ne semblait rien changer à cause de la concurrence, a-t-elle noté.

“S’il y avait une vraie concurrence, ce nombre bougerait”, a déclaré Gonzalez Rogers à propos des 30 pour cent. “Ce n’est pas le cas.”

Elle a également déclaré qu’il semblait anticoncurrentiel pour Apple d’interdire aux applications d’utiliser le langage pour orienter les utilisateurs vers d’autres endroits où ils peuvent acheter des produits numériques. Elle n’est pas la seule à contester la politique anti-direction d’Apple, mais cela ne signifie pas qu’elle a l’intention de statuer d’une manière qui la changerait.

«Il semble qu’elle aimerait interdire ces règles», a déclaré Rie, de Bloomberg Intelligence. «Mais c’est un remède qu’elle ne peut imposer que si elle constate qu’Apple a enfreint la loi. Elle a peut-être du mal à y parvenir en vertu de la loi fédérale, qui est favorable aux accusés, mais pourrait peut-être utiliser les lois de l’État de Californie à la place.

Gonzalez Rogers a également déclaré que si Epic a présenté son cas comme étant un combat au nom de tous les développeurs, c’est Epic qui gagnerait des milliards de dollars de plus s’il n’avait plus à payer de commissions sur l’App Store. Bien sûr, cela suppose qu’Epic remporte l’affaire et les appels d’Apple qui en résultent, ce qui pourrait prendre des années à être résolu. Dans l’intervalle, les pratiques de l’App Store d’Apple sont également examinées par les régulateurs antitrust aux États-Unis et à l’étranger. Le résultat de cette affaire pourrait influencer les résultats des autres – ou la façon dont les régulateurs décident si et quand intervenir – et il est surveillé de près.

Gonzalez Rogers a conclu en disant qu’il lui faudrait «un certain temps» pour rendre sa décision – probablement plusieurs mois.

«Cela a été fatiguant, mais un vrai plaisir», a-t-elle déclaré.