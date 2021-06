L’essai de 7 jours d’Amazon Luna sera disponible pour tous les membres Prime ce mois-ci

TL;DR

Tous les membres d’Amazon Prime peuvent essayer gratuitement le service de streaming de jeux Luna dans le cadre d’un accord Prime Day 2021. L’offre offrira aux membres Prime un essai gratuit de sept jours de Luna sans invitation. Amazon propose également des remises sur le matériel Luna.

Amazon ouvre son service de streaming de jeux à tous les membres Prime ce mois-ci dans le cadre d’un accord Prime Day 2021 (h/t 9to5Google). Luna, le concurrent Google Stadia d’Amazon, était jusqu’à présent disponible en tant que service sur invitation uniquement. Pour le tester, vous deviez demander l’accès ou vous inscrire à l’aide d’appareils Fire TV éligibles.

Lors de la vente Prime Day les 21 et 22 juin, pour une durée limitée uniquement, les membres Amazon Prime aux États-Unis pourront commencer un essai gratuit de sept jours de Luna. Ils n’auront pas besoin de demander d’invitation et pourront jouer à des jeux Luna comme Control, GRID, Metro Exodus et plus encore sur un PC Windows, Mac, Fire TV, iPhone, iPad et certains téléphones Android.

À la fin de l’essai de sept jours, les membres Prime pourront utiliser Amazon Luna pour un prix d’accès anticipé de 5,99 $ par mois. Une fois que vous avez obtenu un abonnement Luna, vous pouvez également ajouter la chaîne bêta Ubisoft Plus pour 14,99 $ par mois pour jouer aux jeux Assasin’s Creed, Watch Dogs, FarCry, etc.

Outre l’essai gratuit d’Amazon Luna, la plate-forme offrira une remise de 30 % sur son contrôleur Luna pour le Prime Day 2021. Le forfait comprenant un Fire TV Stick 4K bénéficiera également d’une baisse de prix de 40 $ pendant la vente.

N’oubliez pas que l’offre n’est valable que pour les membres Amazon Prime, donc si vous n’avez pas encore souscrit à votre abonnement Prime, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton ci-dessous.