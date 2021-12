L’essai d’un invité du New York Times déchire Amy Coney Barrett pour avoir suggéré l’adoption lors de l’affaire d’interdiction de l’avortement SCOTUS

Le New York Times lève les sourcils sur un essai invité appelant la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett pour avoir souligné l’adoption lors de l’audition de l’affaire historique de l’avortement.

Lors des plaidoiries de mercredi contestant la loi du Mississippi qui interdit l’avortement après 15 semaines de grossesse, Barrett a mis en lumière les lois refuges dans chaque État qui permettent aux gens de « mettre fin aux droits parentaux en renonçant à un enfant après l’avortement » par opposition aux pro-avortement position selon laquelle l’interdiction des avortements conduirait à une « maternité forcée ».

Dans un article publié vendredi intitulé « J’ai été adopté. Je connais le traumatisme qu’il peut infliger », la stratège démocrate Elizabeth Spiers a commencé par paraphraser l’enquête de Barrett, « Pourquoi l’avortement était-il nécessaire, alors que les femmes qui ne veulent pas être mères peuvent simplement donner leur bébé à l’adoption ? »

STEPHEN COLBERT DÉCLARE » NOUS NE VIVONS PAS DANS UNE DÉMOCRATIE » ALORS QUE SCOTUS DE DROITE CONSIDÈRE UN CAS D’AVORTEMENT

« En tant qu’adopté moi-même, j’ai été bouleversé par l’hypothèse du juge Barrett selon laquelle l’adoption est une alternative accessible et souhaitable pour les femmes qui se retrouvent enceintes de manière inattendue », a écrit Spiers. « Elle ne s’en rend peut-être pas compte, mais ce qu’elle suggère, c’est que les femmes n’ont pas besoin d’avoir accès à l’avortement car elles peuvent simplement aller faire une chose infiniment plus difficile, coûteuse, dangereuse et potentiellement traumatisante que d’interrompre une grossesse à ses débuts. . »

Spiers a critiqué Barrett, une mère adoptive elle-même, pour avoir parlé de l’adoption comme « une sorte de conte de fées idyllique » tout en négligeant les « complexités de l’adoption et le tribut qu’elle peut infliger aux enfants ».

La stratège démocrate a expliqué en détail comment elle-même a été mise en adoption lorsqu’elle était bébé et a grandi dans un foyer aimant avec ses parents adoptifs. Elle a révélé qu’elle avait repris contact avec sa mère biologique, Maria, et avait appris qu’elle avait trois autres frères et sœurs.

« J’ai eu une enfance merveilleuse et je pense qu’elle a pris la bonne décision. Mais elle reste navrée des années que nous avons manquées ensemble », a écrit Spiers. « Maria et ma mère, Alice, s’opposent à l’avortement pour des motifs religieux… Toutes les deux aiment me montrer du doigt pour justifier leurs croyances, disant que si Maria avait avorté, je n’existerais pas. C’est un argument familier : le mouvement anti-avortement aime pour invoquer des lauréats du prix Nobel qui ne se seraient peut-être jamais matérialisés, ou des adoptés potentiels qui auraient pu guérir du cancer, s’ils n’avaient pas été avortés à huit semaines. »

L’HTE DE ‘THE VIEW’ WHOOPI GOLDBERG ÉCLAT SUR UN DÉBAT SUR L’AVORTEMENT : COMMENT LES HOMMES OSENT-ILS « PARLER DE CE QUE VEUT UN FTUS ? »

« Je ne suis pas lauréat du prix Nobel, mais je n’aime toujours pas être utilisé comme un football politique par la droite. Je crois que l’avortement est une forme de soins de santé, et que chaque femme devrait y avoir accès si elle en a besoin. Mais peut-être plus que cela, je n’aime pas la suggestion de gens comme le juge Barrett selon laquelle l’adoption est une solution simple, et j’en veux au nom de Maria, qui a trouvé le choix qu’elle a fait traumatisant et ressent toujours cette douleur, 44 ans plus tard. fonctionne bien, comme dans mon cas, c’est toujours lourd », a poursuivi Spiers.

Des militants pro-avortement manifestent devant le bâtiment de la Cour suprême, avant les arguments dans l’affaire des droits à l’avortement dans le Mississippi Dobbs contre Jackson Women’s Health, à Washington, le 1er décembre 2021. REUTERS/Jonathan Ernst (REUTERS/Jonathan Ernst)

Elle a ensuite soutenu que l’adoption est « souvent aussi traumatisante que la droite pense que l’avortement l’est, sinon plus, car une femme doit renoncer, non pas à un morceau de cellules, mais à un bébé pleinement formé avec lequel elle a vécu pendant neuf mois ». suggérant plus tard le processus d’une grossesse comme une « sorte de lavage de cerveau biologique » pour créer un lien physique entre la mère et l’enfant. Elle a également souligné une étude montrant que les enfants abandonnés à l’adoption sont également confrontés à un « traumatisme d’abandon ».

AFFAIRE D’AVORTEMENT À LA COUR SUPRÊME : 5 MOMENTS CLÉS DES PLAINTES ORALES

« Ce que le juge Barrett et d’autres suggèrent aux femmes de faire au lieu de l’avortement n’est pas une mince affaire. Cela change la vie, est irrévocable et ne doit pas être pris à la légère. Cela provoque souvent des traumatismes, même lorsque les choses se passent bien, et c’est un mauvais service aux adoptés et à leurs familles, biologiques et adoptés, de prétendre le contraire au service d’un récit politique soigné », a ajouté Spiers.

Supremecourt.gov (supremecourt.gov)

Les critiques ont fustigé l’article du Times sur les réseaux sociaux pour avoir semblé suggérer que l’avortement est une meilleure solution pour un bébé que l’adoption.

« Je peux vous assurer que ma sœur préfère être vivante que morte. Et préférerait une vie en dehors d’un orphelinat à Calcutta », a réagi la chroniqueuse du Daily Mail, Meghan McCain. « De tous les commentaires grotesques qui ont émergé ces dernières années, les intellectuels marginaux anti-adoption sont de loin les plus vils et les plus malades. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« J’adore le fait que la nouvelle position de gauche est que l’avortement est nécessaire parce que l’adoption est mauvaise. C’est psychotique », a écrit Ben Shapiro du Daily Wire.

« Donc, une écrivaine du New York Times pensait en fait qu’elle faisait valoir un point intelligent en affirmant que les enfants s’en sortiraient mieux que d’être adoptés, car l’adoption peut leur causer du stress et des souffrances plus tard dans la vie… », a tweeté l’écrivain conservateur AG Hamilton.

« Choisir de ne pas vivre pour posséder les inconvénients », a plaisanté le rédacteur en chef conservateur américain Sohrab Ahmari.