L’essai Epic contre Apple révèle comment Microsoft n’a jamais gagné d’argent avec le matériel Xbox

La Xbox One, à gauche, avec la Xbox Series X et S, à droite.

Microsoft a révélé lors d’une comparution devant le tribunal cette semaine qu’il ne gagnait pas et n’avait jamais gagné d’argent sur les ventes unitaires de la Xbox. Chaque console est vendue à perte et les bénéfices du projet pour Microsoft proviennent entièrement des ventes de logiciels.

Cela a été révélé lors du témoignage d’un dirigeant de Microsoft dans le procès Epic c. Apple, qui a débuté lundi à Oakland, en Californie. Le procès n’est pas télévisé, mais les procédures ont été diffusées au public via une téléconférence; cet appel, à son tour, a été hébergé et rediffusé via plusieurs autres plates-formes, telles que Twitch et Discord.

Epic poursuit Apple pour ses règles relatives aux applications tierces sur le magasin iOS, où Apple prend une part des ventes de jeux et de jeux. Epic, l’éditeur de Fortnite, accuse Apple d’utiliser des pratiques commerciales anticoncurrentielles et espère obliger Apple à laisser les développeurs utiliser leurs propres méthodes de paiement intégrées pour les jeux vendus sur iOS.

Lori Wright de Microsoft, vice-présidente du développement commercial pour les jeux, les médias et le divertissement, a été appelée à la barre en tant que témoin expert mercredi, pour témoigner sur les tentatives bien médiatisées de Microsoft de contourner Apple pour obtenir son service Project xCloud sur le Boutique iOS.

Malgré les pénuries de Xbox, Microsoft rapporte 3,6 milliards de dollars de revenus de jeu au troisième trimestre, une croissance de 232% des ventes de matériel

Une grande partie de la discussion dans le procès Epic contre Apple a porté sur le montant des revenus de vente qu’un propriétaire de vitrine numérique devrait avoir le droit de percevoir. Dans le cadre de cela, on a demandé à Wright quelle était la marge bénéficiaire sur les consoles Xbox.

«Nous vendons les consoles à perte», a déclaré Wright.

L’un des avocats d’Epic Games a ensuite demandé: «Microsoft a-t-il déjà réalisé un profit sur la vente d’une console Xbox?» Wright a dit: «Non»

Pour les personnes qui suivent le côté commercial de l’industrie des jeux, cela peut sembler au départ une vieille nouvelle. Il est entendu depuis longtemps que Microsoft et Sony vendent leurs consoles de jeux vidéo sur un modèle «rasoir et lames», où l’entreprise subventionne son matériel et le vend à perte afin de récupérer l’argent sur les logiciels et les services. (Nintendo, en revanche, fait un léger profit sur chaque commutateur vendu.)

Comme beaucoup de données concrètes dans l’industrie du jeu vidéo, il y a un certain nombre de spéculations d’analystes impliquées ici. Ni Sony ni Microsoft ne sont enclins à révéler leurs calculs internes, nous nous retrouvons donc avec des tests tels que divers «démontages» tiers qui estiment les coûts unitaires de chaque console.

Selon ces estimations indépendantes, la PlayStation 4 et la Xbox One ont été vendues à une légère perte compte tenu des frais d’expédition et de marketing. Cependant, à mesure qu’une console vieillit, ses composants deviennent moins chers, ce qui se traduirait théoriquement par un profit par unité vers la fin du cycle de vie de la console.

Ce qui est intéressant dans le témoignage de Wright, si vous le prenez pour argent comptant, c’est que Microsoft n’est jamais arrivé à ce point. Il approche le 20e anniversaire de la Xbox en novembre, et à ce moment-là, chaque console individuelle qu’elle a jamais expédiée était vendue à perte.

Microsoft a compensé la différence en prenant une réduction de 30% des revenus des développeurs qui expédient des jeux pour la Xbox. Bien qu’il ait récemment annoncé qu’il réduirait cette réduction à 12% pour les éditeurs qui expédient des jeux pour le magasin Windows 10, la Xbox reste à une répartition 70/30.

Cela, à son tour, explique beaucoup de choses sur les récentes mesures prises par Microsoft pour dissocier l’expérience Xbox de l’unité Xbox physique. Alors que sa division des jeux affiche des milliards de dollars de revenus trimestriels, son matériel réel semble avoir traditionnellement été son maillon le plus faible.

Le témoignage de Wright est l’une des nombreuses petites révélations qui ont gardé l’industrie du jeu collée à Epic contre Apple toute la semaine. L’un des effets secondaires de l’essai, car il oppose deux des entreprises les plus influentes et les plus connectées du domaine, est une lente diffusion d’informations intéressantes. Compte tenu de la discrétion traditionnelle de l’industrie des jeux, diverses divulgations qui ont été faites dans le cadre du procès ont en fait constitué une cavalcade de fuites imprévues.

Cela inclut ce qu’Epic a payé à divers développeurs tiers pour sécuriser leurs titres sous forme de téléchargements hebdomadaires gratuits sur Epic Games Store; La bataille discrète d’Epic avec Sony pour permettre le jeu multiplateforme pour Fortnite; et certains des «personnages invités» qu’Epic pourrait apporter à Fortnite à l’avenir, y compris Samus Aran de Metroid.