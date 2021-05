L’essai Epic vs Apple commence dans le chaos avec les fans de Fortnite et d’Apple inondant la ligne d’appel publique

Aujourd’hui marque le début de l’essai Apple vs Epic de trois semaines sur l’App Store. Le procès, cependant, a commencé dans le chaos car la ligne d’appel a été inondée de fans de Fortnite et d’Apple après que le tribunal n’a pas réussi à couper le son des participants.

Il n’y a pas de flux vidéo en direct du procès Epic contre Apple, mais un numéro d’appel audio est répertorié sur le site Web du tribunal de district des États-Unis. Avant le début du procès ce matin, la ligne téléphonique d’appel a été inondée par les fans d’Apple et de Fortnite qui se disputaient l’issue de l’affaire.

L’un des chants les plus importants lors de l’appel était des fans fidèles de Fortnite criant «Free Fortnite». VentureBeat a un bon récapitulatif de certains des autres meilleurs moments de l’appel:

En fin de compte, le tribunal a finalement compris comment fonctionne le système téléphonique et tout le monde a été mis en sourdine. «Je pense que nous avons les lignes téléphoniques sous contrôle. Ce ne sera plus un problème à l’avenir », a déclaré la juge fédérale Yvette Gonzalez Rogers.

L’essai Epic vs Apple durera trois semaines. Cela commence officiellement aujourd’hui avec des remarques liminaires, et nous aurons une couverture complète ici même sur .. Vous pouvez trouver des instructions sur la façon d’écouter ici.

Le procès Apple VS Epic a commencé … et certains joueurs de Fortnite ont trouvé un moyen d’utiliser leurs microphones dans la conférence audio et l’ont utilisé pour lire de la musique de Travis Scott et d’autres choses.

Oh mon garçon… ça va être intéressant.

