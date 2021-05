L’essai Epic vs Apple commence lundi, voici ce que vous devez savoir

Après près d’un an de va-et-vient publics, Apple et Epic Games se rendront devant les tribunaux lundi pour discuter si l’App Store et ses politiques d’achat in-app enfreignent la loi antitrust. Voici ce que vous devez savoir.

En août 2020, Epic a décidé d’accorder une réduction aux joueurs Fortnite s’ils achetaient des articles en utilisant un mécanisme d’achat qui contournait l’App Store, ce qui enfreignait les règles d’Apple. Après que la société Cupertino ait retiré le jeu de l’App Store, Epic était prêt à poursuivre Apple le même jour. Voici ce que le fabricant de Fortnite avait à dire à l’époque:

«Cette affaire concerne l’utilisation par Apple d’une série de restrictions anticoncurrentielles et de pratiques monopolistiques sur les marchés de la distribution d’applications logicielles aux utilisateurs d’appareils informatiques mobiles tels que les smartphones et les tablettes, et le traitement des paiements des consommateurs pour le contenu numérique utilisé dans iOS mobile. applications. Apple impose des restrictions déraisonnables et illégales pour monopoliser complètement les deux marchés et empêcher les développeurs de logiciels d’atteindre plus d’un milliard d’utilisateurs de ses appareils mobiles à moins qu’ils ne passent par un seul magasin contrôlé par Apple, l’App Store, où Apple impose une taxe oppressive de 30% sur la vente de chaque application. “

À l’époque, Apple a publié une déclaration à propos de ce procès:

«Epic a des applications sur l’App Store depuis une décennie et a bénéficié de l’écosystème App Store – y compris ses outils, ses tests et sa distribution qu’Apple fournit à tous les développeurs. Epic a librement accepté les conditions et les directives de l’App Store et nous sommes heureux d’avoir construit une entreprise aussi réussie sur l’App Store. Le fait que leurs intérêts commerciaux les amènent désormais à faire pression pour un arrangement spécial ne change pas le fait que ces directives créent des conditions de concurrence équitables pour tous les développeurs et rendent le magasin sûr pour tous les utilisateurs. Nous ferons tout notre possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations afin qu’ils puissent renvoyer Fortnite sur l’App Store. “

Depuis, les deux sociétés ont commencé à préparer cet essai, qui débutera ce lundi et prendra trois semaines pour se terminer.

Ce que veut Epic vs ce que veut Apple

Epic Games souhaite vendre ses articles Fornite aux utilisateurs d’iOS sans payer la réduction de 30%, ainsi que pouvoir gérer son propre magasin d’applications pour l’écosystème Apple. Si Epic remporte le procès, il établirait l’App Store comme un monopole et Apple pourrait devoir réduire ses commissions ou ouvrir l’iPhone à des applications à chargement latéral ou même à des magasins d’applications alternatifs.

Apple, de son côté, veut prouver que l’App Store est «un composant nécessaire et indissociable» de toute l’expérience iOS. Cela signifie que sans le processus d’examen des applications et le manque de contrôle sur les applications que les utilisateurs peuvent télécharger, l’iPhone serait un appareil fondamentalement différent et, selon Apple, un pire.

Si Apple remporte cette affaire, il sera bien difficile pour Epic et d’autres entreprises de s’en prendre à Apple pour des raisons similaires.

Comment fonctionne l’essai

La bataille Epic vs Apple débutera ce lundi. Chaque partie disposera de 45 heures pour présenter sa cause. Le juge de district du district nord de la Californie, Yvonne Gonzalez Rogers, sera celui qui supervisera l’affaire et présidera également le procès.

Le procès se déroulera en personne et quelques témoins témoigneront sur Zoom. La plus grande question dans ce cas ne sera pas celle des magasins d’applications ou de Fortnite, mais de la manière de définir un monopole.

Il y a les personnages clés d’Epic:

Tim Sweeney, co-fondateur et PDG Mark Rein, co-fondateur et vice-président du développement commercial Daniel Vogel, chef de l’exploitation Steve Alisson, directeur général d’Epic Games Store Andrew Grant, ingénieur Matthew Weissinger, vice-président du marketing Thomas Ko, directeur principal et responsable de la stratégie et des opérations commerciales en ligne

Voici les personnages clés d’Apple:

Tim Cook, PDG Eddy Cue, vice-président principal des logiciels et services Internet Craig Federighi, vice-président principal du génie logiciel Phill Schiller, associé Apple et ancien directeur du marketing Matt Fischer, vice-président de l’App Store Eric Gray, directeur du commerce et des paiements Trystan Kosmynka, directeur principal du marketing Scott Forstall, ancien vice-président senior du logiciel iOS Phillipe Shoemaker, ancien directeur technologique de la revue App Store

Témoins tiers

Lori Wright, vice-présidente du développement commercial Xbox de Microsoft Benjamin Simon, fondateur et PDG de Yoga Buddha Co. Aashish Patel, directeur de la gestion des produits de Nvidia Adrian Ong, vice-président principal des opérations de Match Group Shelley Gould, cofondatrice et présidente de SmartStops

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: