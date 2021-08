L’essai gratuit de Windows 365 pour les entreprises est suspendu en raison d’une demande importante : Microsoft

in

Microsoft s’est adressé à Twitter pour informer les utilisateurs qu’ils ont atteint leur capacité maximale pour Windows 365 suite à une demande importante.

Microsoft a suspendu les essais gratuits de Windows 365 un jour après le lancement du service cloud PC. Le service a été interrompu en raison d’une “demande importante”, a déclaré la société de Redmond. Le logiciel offre une expérience informatique à part entière aux utilisateurs avec diverses options de stockage de cœurs de traitement. Cela permet un accès indépendant de l’appareil aux PC Windows sur le cloud. Le service fournit également une informatique personnelle basée sur Windows 10 et Windows 11 via un navigateur Web. L’accès indépendant de l’appareil activé par l’application au système d’exploitation Windows sur le cloud.

Microsoft s’est adressé à Twitter pour informer les utilisateurs qu’ils ont atteint leur capacité maximale pour Windows 365 suite à une demande importante. La société demande donc aux utilisateurs de s’inscrire à la page Web Windows 365 pour être averti de la reprise de l’essai gratuit. Le directeur de la gestion du programme Windows 365, Scott Manchester, a expliqué dans un tweet qu’ils ont obtenu des réponses incroyables à Windows 365 et doivent suspendre le service pendant un certain temps pour une capacité supplémentaire afin d’inclure plus d’utilisateurs.

Microsoft, quant à lui, n’a pas encore fourni de détails sur le nombre d’utilisateurs qui pourront s’inscrire aux essais gratuits après la reprise de l’application et s’il continuera à fournir un service aux clients qui se sont inscrits dans le cadre de son programme d’essai gratuit. Windows 365 dans son modèle actuel est destiné aux entreprises et même alors, les services ont attiré plus d’attention que Microsoft ne l’avait prévu.

Microsoft a lancé Windows 365 le mois dernier pour répondre à la demande croissante de PCS. Le service a été fourni via un navigateur Web pour les systèmes utilisant Windows, iPad, Mac, Android OS afin d’offrir une expérience PC complète. Ensemble de configurations disponibles concernant 2 GM de RAM, 64 GM de RAM et un cœur de traitement virtuel.

Les modèles mensuels payants disponibles pour Windows 365 commencent à Rs. 1 555 et monte à Rs. 12 295, selon la configuration choisie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.