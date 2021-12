L’essai Lancet montre que Covishield est sûr et efficace en tant que dose de rappel, Serum demande l’approbation du DCGI

Le Dr VK Paul, membre, Santé, NITI Aayog a récemment déclaré que l’achèvement de la tâche de vacciner tous les adultes avec deux doses donnerait le meilleur dividende en ce moment.

Dans une découverte importante, un essai de rappel randomisé publié dans le journal Lancet a révélé que sept vaccins contre le coronavirus sont sûrs et déclenchent une forte réponse immunitaire chez les personnes qui ont déjà été vaccinées avec deux doses du vaccin AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech. Parmi les sept vaccins contre le coronavirus qui faisaient partie de l’étude Lancet et qui ont montré une réponse immunitaire efficace avec des effets secondaires minimes figurent AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Janssen, Moderna, Valneva et Curevac.

Alors que les experts de la santé ont envisagé la possibilité d’administrer des doses de rappel aux personnes pour éloigner les nouvelles variantes émergentes du virus, il existe peu de données sur l’efficacité et l’innocuité de la dose de rappel. L’essai sur la dose de rappel du Lancet fait partie des premières études au monde à avoir étudié la réponse immunitaire générée par la dose de rappel et ses effets secondaires. Le Serum Institute of India (SII), qui fournit le vaccin à l’Université AstraZeneca-Oxford en Inde, a demandé l’autorisation au Drug Controller General of India (DCGI) pour obtenir son feu vert pour utiliser le vaccin pour le rappel, a rapporté l’Indian Express.

Le professeur Saul Faust, qui a dirigé l’essai et directeur du centre de recherche clinique du NIHR, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, a déclaré que les sept vaccins sont sans danger pour une utilisation avec des effets secondaires acceptables tels que la douleur au site d’injection, la douleur musculaire , et la fatigue entre autres. Le professeur Faust a en outre déclaré qu’il était encourageant de noter qu’un grand nombre de vaccins contre le coronavirus peuvent être utilisés comme dose de rappel pour administrer aux personnes qui ont déjà été vaccinées par deux doses de vaccins Pfizer et AstraZeneca.

L’essai de dose de rappel du Lancet a impliqué un total de 2878 participants répartis sur 18 sites différents au Royaume-Uni. L’essai qui a été mené en juin de cette année avait tous les participants âgés de plus de 30 ans, dont la moitié avaient plus de 70 ans. Dans le cas des bénéficiaires qui ont reçu le vaccin AstraZeneca plus tôt, différents vaccins ont augmenté les niveaux d’anticorps de 1,8 fois à 32 fois . De même, parmi les participants qui avaient déjà reçu le vaccin Pfizer, les niveaux d’anticorps ont augmenté de 1,3 fois à 11,5 fois.

En Inde, le gouvernement a souligné l’importance de vacciner tous les adultes avec deux doses de vaccins contre le coronavirus avant de se prononcer sur la question d’une troisième dose de rappel. Le Dr VK Paul, membre, Santé, NITI Aayog a récemment déclaré que l’achèvement de la tâche de vacciner tous les adultes avec deux doses donnerait le meilleur dividende en ce moment.

