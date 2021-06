L’essai Mercedes de Romain Grosjean reporté

in

L’essai Mercedes de Romain Grosjean a été reporté en raison de restrictions de voyage, l’objectif étant désormais qu’il ait lieu plus tard cet été.

Après que la carrière du Français en F1 a été brutalement interrompue par son horrible accident au Grand Prix de Bahreïn l’année dernière, Toto Wolff a déclaré que Mercedes lui donnerait la chance de conduire une F1 pour la dernière fois s’ils le pouvaient.

L’Autrichien et ses collègues ont tenu leur promesse, confirmant qu’il piloterait la voiture lors d’un essai unique et lors du week-end du Grand Prix de France au Paul Ricard.

Ce dernier a dû être annulé car le déroulement de la course se heurtait aux engagements IndyCar de Grosjean, mais le premier était toujours prêt à aller de l’avant.

Cependant, en raison des restrictions de voyage et des exigences de quarantaine en place à la suite de la pandémie, ce n’est plus le cas.

“Nous sommes déçus d’annoncer que le test Mercedes de Romain Grosjean a été reporté en raison des restrictions de voyage et des exigences de quarantaine”, a déclaré l’équipe sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, ils n’ont pas perdu espoir de donner à Grosjean une chance de conduire la Silver Arrow, affirmant qu’ils s’engagent à trouver une date plus tard dans l’année au cours de laquelle il pourra le faire.

“Nous sommes déterminés à donner sa chance à Romain dans une Mercedes F1 et nous travaillons pour reprogrammer les essais plus tard cet été”, ont-ils ajouté.

Plus précisément, Grosjean conduira la voiture de Lewis Hamilton de la campagne 2019 et dit qu’essayer une voiture qui a remporté un championnat du monde de F1 sera “spécial”.

“C’est très spécial, vous n’avez pas vraiment beaucoup d’occasions de piloter en Formule 1, tout d’abord une voiture championne du monde et en plus de cela plus pour vous-même que pour développer vos performances”, a-t-il déclaré à Sky F1.

« C’est une opportunité tout à fait unique. J’en ai entendu parler pour la première fois quand j’étais dans mon lit d’hôpital à Bahreïn, combattant un peu la douleur, et je l’ai beaucoup chéri, et je suis tellement reconnaissant que ces mots aient été gardés et que cela se produise.

“Quand j’étais dans la lutte contre l’incendie pour ma vie, j’ai pensé à beaucoup de choses, et l’une d’entre elles était que je ne voulais pas terminer ma carrière en Formule 1 sur une telle note.

“Et avoir la chance de conduire la Mercedes avec l’équipe la plus titrée de l’histoire du sport, c’est très unique et quelque chose de magnifique.”

