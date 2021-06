L’essai Mercedes F1 de Grosjean retardé

Dans le tour d’horizon: les restrictions de voyage de Covid-19 ont contraint Mercedes à retarder le test F1 de Romain Grosjean, bien que l’équipe dise qu’elle continuera.

En bref

Mercedes affirme que les tests de Grosjean se poursuivront.Mercedes a promis à Grosjean deux essais dans sa voiture – un public, un privé – à la suite de l’accident qui a écourté sa carrière en F1 l’année dernière. Cependant, les restrictions de voyage et les changements d’horaire ont jusqu’à présent rendu ces tests impossibles.

Grosjean devait effectuer une démonstration dans la voiture 2019 de Mercedes lors du Grand Prix de France à sa date d’origine. Cependant, comme l’événement a été avancé à ce week-end, il ne peut pas y assister en raison d’un affrontement avec la course Road America d’IndyCar.

Désormais, les restrictions de voyage ont fait échouer les plans d’un test privé le 29 juin, également au Paul Ricard.

Un porte-parole de Mercedes a déclaré : « Nous sommes déçus d’annoncer que nous avons dû reporter le test de Romain Grosjean avec nous, en raison des restrictions de voyage et des exigences de quarantaine.

“Cependant, nous nous engageons à donner à Romain sa chance de piloter l’une de nos voitures Mercedes F1, nous travaillons donc à reprogrammer les tests plus tard cet été.”

Le pilote de F3 Tóth manquera des courses après un test Covid positif

La Formule 3 a publié une déclaration disant qu’un de leurs pilotes ne participerait pas aux courses au Paul Ricard, suite à un test Covid-19 positif. Aucun remplaçant, s’il en aura un, n’a encore été annoncé par son équipe Campos ou F3.

La déclaration de F3 se lit comme suit : « La FIA, la Formule 3 et Campos Racing peuvent confirmer que lors des tests PCR obligatoires avant la course pour le Grand Prix de France 2021 et ses événements de soutien associés, le pilote de Campos Racing László Tóth a été testé positif pour Covid-19.

«Conformément aux protocoles Covid-19 et aux directives des autorités de santé publique, il continuera à s’isoler pendant la période requise et ne participera donc pas au week-end du Grand Prix de France. Aucun autre membre de l’équipe Campos Racing n’a été affecté par cette situation.

Binotto : Ferrari n’est pas encore dans le rythme des meilleures équipes

Ne lisez pas trop sur les pole positions de Ferrari, dit BinottoMattia Binotto dit que malgré les pole positions consécutives de Ferrari à Monaco et à Bakou, ils restent la seule équipe la troisième plus rapide. Cependant, il s’attend à plus de gains au cours de la saison.

« Il y a deux voitures devant nous qui sont encore plus fortes, sans aucun doute. C’était super d’avoir la pole position à Monaco et à Bakou mais je ne pense pas que cela reflète notre vraie performance globale. Donc je pense qu’il y a deux voitures qui sont plus fortes mais je pense que nous progressons.

« Nous progressons parce que finalement nous apprenons la voiture. On l’exploite mieux par rapport au début de saison.

“Et nous savons qu’il y aura des développements à venir dans le futur. Donc dans l’ensemble, je pense que c’est là que nous en sommes.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Hamilton au Grand Prix de Bakou : racisme, Verstappen, parachutisme et comment Angela Cullen lui a sauvé la vie (source)

“Les conducteurs ont généralement un entraîneur, j’en avais un aussi jusqu’à ce que je réalise que je n’avais pas besoin de lui. J’avais besoin de quelqu’un qui me soutiendrait dans les hauts et les bas, qui me rendrait la vie aussi simple que possible.”

Interview de Sadiq Khan : “Si vous êtes un vrai fan, vous ne huez pas votre équipe… Je suis fier que nos joueurs se mettent à genoux” (Evening Standard)

“Khan a déclaré:” Nous parlons à la Formule 1 et ils sont vraiment réceptifs. La réalité est que le champion du monde en titre est un Britannique. Lewis Hamilton fait honneur à notre nation et au sport, et ce serait formidable de avoir un grand prix dans la capitale, pour avoir Silverstone et Londres au calendrier.'”

Karun Chandhok rejoint le conseil d’administration de Motorsport UK (source)

“Le joueur de 37 ans est membre du comité pour l’égalité, la diversité et l’inclusion de Motorsport UK et siège à son sous-comité sur la diversité raciale. En tant que membre de la commission des pilotes de la FIA – la Fédération Internationale de l’Automobile dont Motorsport UK est un membre fondateur – il est un défenseur des droits et des opinions des pilotes à travers le monde, et il a été représentant des pilotes au sein de la Commission monoplace de la FIA.”

Faire de la musique, jouer à Call of Duty et écouter Bob Dylan : découvrez le vrai Dan Ticktum (Formule 2)

“Tickum: ‘Je ne dirais pas que j’ai des amis incroyables ici avec qui j’irais boire une bière parce que nous avons toujours tous vécu si loin les uns des autres, ce qui signifie que vous n’avez jamais vraiment de chance pour le faire. Je m’entends très bien avec mon coéquipier Jehan (Daruvala), j’aime bien Christian (Lundgaard) et Jüri (Vips). Je n’ai pas d’ennemis, c’est une bonne chose.'”

F1 2021 | Bande-annonce des fonctionnalités (jeu de Formule 1)

Série W : bande-annonce documentaire animée (Série W)

Un ancien chauffeur de taxi japonais de 93 ans devient la légende YouTube des jeux de course (South China Morning Post via YouTube)

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales.

En ce jour en F1

Il y a 70 ans aujourd’hui, Giuseppe Farina remportait le Grand Prix de Belgique pour Alfa Romeo, avec deux minutes et 51 secondes d’avance sur la Ferrari d’Alberto Ascari, dont le coéquipier Luigi Villoresi était à une minute et demie de retard.

