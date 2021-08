L’essai privé de Raghunathan en F1 pour Alfa Romeo est une “grande journée” · .

L’ancien pilote de Formule 2 Mahaveer Raghunathan a rejoint le programme d’essais d’Alfa Romeo sur le Hungaroring cette semaine.

Alfa Romeo a couru un châssis C38 aux spécifications 2019 sur le circuit après le Grand Prix de Hongrie pour le pilote junior Sauber Theo Pouchaire, qui court actuellement en Formule 2. Raghunathan, qui a atteint la notoriété lors de sa seule saison dans la même catégorie il y a deux ans, a également participé à l’épreuve.

“J’attends avec impatience mon premier test de F1 depuis assez longtemps et cela s’est avéré être une belle journée avec la voiture Alfa Romeo Racing Orlen”, a déclaré le pilote de 22 ans, selon son soutien de longue date Rasheed. Khan. “Je me prépare pour cela avec l’équipe depuis une semaine et j’ai beaucoup apprécié.”

Alfa Romeo n’a pas divulgué les détails de la course de Raghunathan et n’a pas répondu à une demande d’informations sur son test. On pense qu’il a parcouru 71 tours, un de plus qu’une distance de course au domicile du Grand Prix de Hongrie.

Avant la F2, l’expérience précédente de Raghunathan comprenait une saison de Formule 4 italienne et une campagne de Formule 3 2015 sans point.

Il a ensuite piloté un ancien châssis Lola B05/52 Grand Prix A1 dans deux séries différentes. Il s’est classé deuxième au championnat final d’Auto GP en 2016, bien que seuls deux autres pilotes aient disputé les six courses, et a été le champion de la classe secondaire du Boss GP l’année suivante.

Le saut de Raghunathan en Formule 2 avec MP en 2019 s’est avéré être un pas de trop. Bien qu’il ait marqué un seul point, à Monza, il a accumulé beaucoup plus de pénalités.

Raghunathan a été banni de la manche autrichienne après avoir écopé de 12 points de pénalité sur sa licence au cours des neuf premières courses. Lors de la ronde finale, il a de nouveau atteint la 12e place à la suite de ce que les commissaires ont qualifié de “comportement extrêmement dangereux”, mais a évité une autre interdiction à la fin de la saison.

Images : Instagram

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :