L’essence au plomb disparaît du monde après avoir pollué pendant un siècle

31/08/2021 à 16h10 CEST

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE ou ONU-Environnement) a proclamé lundi la fin officielle de l’essence au plomb dans le monde, un jalon qui permettra d’éviter plus de 1,2 million de décès prématurés par an.

L’utilisation d’essence au plomb Il s’est terminé globalement en juillet dernier, lorsque les stations-service algériennes (les dernières restantes) ont cessé de fournir ce carburant.. L’Espagne, comme le reste de l’UE, a cessé de l’utiliser depuis longtemps.

Depuis 1922, l’utilisation de plomb tétraéthyle comme additif d’essence pour améliorer les performances des moteurs a été une “catastrophe pour l’environnement et la santé publique”, a déclaré le PNUE dans un communiqué publié depuis son siège à Nairobi, cité par Efe.

Dans les années 1970, presque toute l’essence produite dans le monde contenait du plomb et, lorsque ONU-Environnement a lancé sa campagne pour éliminer le plomb en 2002 par le biais de la soi-disant Alliance pour des carburants et des véhicules propres, c’était « l’une des menaces environnementales les plus graves pour santé humaine & rdquor ;.

L’année 2021 marque ainsi la fin de l’essence au plomb dans le monde, après avoir contaminé l’air, la poussière, le sol, l’eau potable et les cultures vivrières pendant près d’un siècle.

Le carburant provoque également des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des cancers, et il affecte également le développement du cerveau humain, avec un préjudice particulier pour les enfants.

1,2 million de décès prématurés par an seront évités

Selon le PNUE, la fin de l’essence au plomb non seulement permettra d’éviter « plus de 1,2 million de décès prématurés par an & rdquor;, mais cela impliquera une économie pour l’économie mondiale de 2,44 billions de dollars (2,07 billions d’euros au taux de change actuel).

« La mise en œuvre réussie de l’interdiction de l’essence au plomb est une étape majeure pour la santé mondiale et notre environnement », a déclaré la directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen.

« En surmontant un siècle de décès et de maladies qui ont touché des centaines de millions de personnes et dégradé l’environnement dans le monde, nous sommes habilités à changer la trajectoire de l’humanité pour le mieux grâce à une transition accélérée vers des véhicules propres et la mobilité électrique », a souligné Andersen.

Malgré ces progrès, a averti le PNUE, la croissance rapide du parc automobile mondial continue de contribuer à la menace de pollution de l’air, de l’eau et des sols, ainsi qu’à la crise climatique mondiale.

Le secteur des transports, en fait, est responsable de près d’un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l’énergie et devrait atteindre un tiers d’ici 2050.

La menace persistante des combustibles fossiles

Alors que de nombreux pays ont déjà entamé la transition vers les voitures électriques, quelque 1,2 milliard de véhicules neufs seront mis en circulation au cours des prochaines décennies, et nombre d’entre eux continueront à utiliser des combustibles fossiles, en particulier dans les pays en développement, selon ONU-Environnement.

Cette image comprend des millions de véhicules d’occasion de mauvaise qualité exportés d’Europe, des États-Unis et du Japon vers les pays à revenu faible et intermédiaire, contribuant au “réchauffement climatique et à la pollution atmosphérique”.

Selon Andersen, « La combinaison de véhicules et de carburants plus propres peut réduire les émissions (de gaz) de plus de 80 % & rdquor ;.

En réaction à l’annonce du PNUE, Greenpeace en Afrique a noté que “la fin de l’essence au plomb est plus qu’une célébration de la fin d’une ère toxique & rdquor;, c’est” un témoignage de la capacité du monde à atteindre un objectif commun ensemble & rdquor ;.

“Cela montre clairement que si nous pouvons éliminer l’un des combustibles polluants les plus dangereux du 20e siècle, nous pouvons éliminer complètement tous les combustibles fossiles”, a déclaré Thandile Chinyavanhu, militant de Greenpeace pour le climat et l’énergie en Afrique du Sud.

