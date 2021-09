L’essence au plomb, énorme danger pour la santé publique, a enfin été éradiquée

Lundi, les Nations Unies ont annoncé une étape importante en matière d’environnement et de santé publique : la fin de l’utilisation de l’essence au plomb dans les automobiles et les véhicules routiers du monde entier.

La dernière résistance était l’Algérie, qui disposait d’importants stocks d’essence au plomb ; en juillet, ces stocks se sont épuisés et l’Algérie est maintenant passée à l’essence sans plomb.

L’empoisonnement au plomb cause d’immenses dommages sociétaux : lésions cérébrales, maladie chronique, baisse du QI, mortalité élevée. L’exposition au plomb pendant l’enfance a été liée aux taux de crimes violents des décennies plus tard. Des niveaux de plomb extrêmement élevés peuvent entraîner des convulsions, le coma et la mort. Des niveaux inférieurs ont tendance à causer moins de dommages détectables, mais il n’y a pas de niveau d’exposition au plomb sûr : la meilleure estimation actuelle des scientifiques est que tout l’exposition au plomb cause des dommages.

De nombreux dangers du plomb sont connus depuis des décennies. L’essence au plomb a été inventée par un laboratoire de recherche de General Motors dans les années 1920, et déjà à cette époque, il y avait des gens qui remarquaient que les enfants exposés à des niveaux élevés de plomb souffraient de conséquences dévastatrices sur la santé. Mais Thomas Midgley Jr., le principal inventeur de l’essence, a fait campagne pour convaincre le monde que c’était sans danger. (Midgley a également inventé des réfrigérants appauvrissant la couche d’ozone appelés CFC, qui finiraient par être interdits par le Protocole de Montréal de 1987 ; il a été qualifié de « catastrophe environnementale d’un seul homme. »)

Pendant plus de 50 ans après l’invention de l’essence au plomb, pratiquement toutes les voitures du monde ont pompé du plomb en aérosol dans l’air.

Dans les années 1970, cependant, à la suite de recherches plus poussées établissant fermement les méfaits du plomb, les pays riches ont commencé à s’attaquer au problème. Aux États-Unis, le Clean Air Act a imposé des restrictions sur la pollution par le plomb, et quelques années plus tard, l’Environmental Protection Agency a exigé que les pompes à essence offrent de l’essence sans plomb, comme première étape vers une transition loin des carburants au plomb.

L’EPA estime que la quantité de plomb utilisée dans l’essence automobile aux États-Unis a chuté de 99 pour cent entre 1976 et 1989. Les niveaux de plomb dans le sang ont suivi. Les taux de criminalité ont également baissé. Ces avantages ont été réalisés même si le plomb utilisé dans l’essence (et dans la peinture et autres produits de consommation) avant l’interdiction de son utilisation est toujours répandu dans nos sols et nos poussières et pose toujours un défi majeur de santé publique.

En 1996, l’EPA a complètement interdit l’essence au plomb pour les véhicules routiers. Le Japon et l’Europe ont émis leurs propres interdictions au cours de la même période. En 2000, la Chine et l’Inde ont suivi.

Comment les Nations Unies ont éliminé progressivement l’essence au plomb dans le monde

Dans 117 pays à travers le monde, cependant – en grande partie des pays à faible revenu – l’essence au plomb était toujours utilisée.

En 2002, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a lancé un effort soutenu pour éliminer progressivement l’essence au plomb, appelé Partenariat pour des carburants et des véhicules propres.

La directrice du PNUE, Inger Andersen, la décrit comme une « alliance de gouvernements, d’entreprises et de la société civile soutenue par l’ONU », et ses tactiques étaient assez flexibles : convaincre les gouvernements des interdictions politiques, enseigner aux entreprises comment fabriquer des véhicules plus propres, trouver des investissements pour de meilleures raffineries, et dans un cas, naviguant dans un scandale de corruption massive, lorsqu’il s’est avéré qu’un important producteur d’essence, la société chimique Innospec Ltd., se battait pour garder son produit légal en Indonésie en soudoyant des représentants du gouvernement.

L’initiative de l’ONU a été rapidement adoptée en Afrique subsaharienne, où 25 pays ont signé un plan de dé-plomb de leur essence en 2005. Elle a progressé plus lentement ailleurs, en particulier au Moyen-Orient, où de nombreux pays disposaient d’énormes stocks d’essence au plomb. .

En 2011, une étude de Peter L. Tsai et Thomas H. Hatfield estimait que l’élimination progressive du gaz au plomb augmentait le PIB mondial de 4 %, soit 2 400 milliards de dollars (en comptant les économies de santé ainsi que les avantages sociaux d’un QI plus élevé et d’une criminalité plus faible).

Ils ont également estimé les avantages directs en vies sauvées à 1,2 million par an. L’élimination progressive de l’essence au plomb a été la “stratégie la plus importante” pour lutter contre l’empoisonnement au plomb, concluent-ils, “avec des avantages économiques dépassant les coûts de plus de 10 fois”.

Et bien qu’il y ait beaucoup de débats universitaires sur l’ampleur exacte de l’effet du plomb sur la criminalité, il n’y a aucun débat sur le fait que la transition loin des carburants au plomb passe presque toutes les analyses coûts-avantages : empoisonner toute votre population est vraiment mauvais, et s’éloigner des carburants au plomb est l’un des moyens les moins chers de réduire considérablement l’empoisonnement au plomb.

D’ici 2014, automobile l’essence au plomb n’était légale que dans certaines parties de l’Algérie, de l’Irak, du Yémen, du Myanmar, de la Corée du Nord et de l’Afghanistan.

En 2016, il n’y avait plus que l’Algérie, le Yémen et l’Irak. Et maintenant, deux décennies après le début de la campagne, les voitures du monde entier utiliseront de l’essence sans plomb.

La route devant

La fin de l’essence au plomb dans les automobiles est un grand pas en avant, qui mérite d’être célébré. Mais la lutte pour mettre fin aux effets de l’empoisonnement au plomb sur notre monde et sur la prochaine génération a encore beaucoup à faire.

Aux États-Unis, l’essence au plomb dans les voitures est illégale depuis plus de 25 ans. Mais le plomb de cette essence s’est déposé dans le sol et la poussière, et contribue encore aujourd’hui à empoisonner les enfants.

Les Centers for Disease Control and Prevention suivent l’exposition au plomb à travers le pays. En 2018, l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, il a révélé que dans la plupart des États, entre 1 et 5 pour cent des enfants avaient plus de 5 microgrammes par décilitre de plomb dans le sang – suffisamment pour leur causer de graves problèmes de santé et toute leur vie. préjudice. (Les enfants exposés au plomb aux États-Unis aujourd’hui le sont principalement par l’ingestion de sol et de poussière. Souvent, la poussière contient du plomb parce que la peinture des vieilles maisons contient du plomb.)

Dans le monde, l’UNICEF estime qu’environ un enfant sur trois a des niveaux de plomb dépassant la ligne de 5 µg/dL. Alors que l’essence au plomb pour les automobiles a toujours été le principal contributeur aux niveaux de plomb dans les centres de population, il y en a d’autres : l’industrie lourde, le recyclage et l’élimination inadéquats des batteries, les tuyaux en décomposition et les glaçures de poterie à base de plomb, par exemple.

Aux États-Unis, les carburants à base de plomb, bien qu’illégaux sur la route, sont toujours autorisés dans l’aviation et dans quelques autres contextes spécialisés – et il n’y a pas de réel progrès vers leur élimination. Bien qu’ils causent beaucoup moins d’exposition au plomb que l’essence automobile au plomb, le fait qu’il n’y ait pas de niveau d’exposition au plomb connu devrait nous faire réfléchir – même les plus petites expositions de ces sources plus rares peuvent causer des problèmes.

La fin de l’essence au plomb dans le monde contribuera beaucoup à elle seule à lutter contre le saturnisme, mais idéalement, elle s’accompagnerait de mesures pour s’attaquer aux autres voies d’entrée du plomb dans le corps des enfants. Le projet de loi bipartite sur les infrastructures qui passe par le Congrès américain comprend de l’argent pour les mesures d’assainissement du plomb et le remplacement des tuyaux en plomb – mais ce n’est probablement pas suffisant pour remplacer tous les tuyaux en plomb vieillissants aux États-Unis.

L’UNICEF appelle à « éliminer complètement le potentiel d’exposition au plomb dans les zones où les enfants vivent, jouent et apprennent », et même si cela représenterait une dépense énorme, cela aurait un retour énorme. Empoisonner la prochaine génération est à peu près aussi myope que possible, et investir dans la protection contre le plomb est un investissement dans notre avenir.

Célébrer — et tirer des leçons — des réalisations de l’humanité

L’ONU est fréquemment critiquée comme étant « gonflée, antidémocratique », pas axée sur les plus gros problèmes du monde et incapable de nous faire avancer vers des solutions significatives.

Mais l’élimination mondiale de l’essence au plomb dans les voitures est une véritable réussite qui mérite d’être célébrée – et qui mérite d’être examinée, pour voir comment le monde peut utiliser les tactiques qui ont triomphé contre l’essence au plomb pour lutter contre les autres énormes problèmes nécessitant une coordination internationale auxquels nous sommes confrontés au 21e siècle.

L’équipe qui y travaille a déjà élargi son attention à la prochaine transition cruciale pour les véhicules routiers : un passage des véhicules à essence à des alternatives à faibles émissions et à zéro émission. L’initiative sur le gaz au plomb « témoigne du pouvoir du multilatéralisme pour faire avancer le monde vers la durabilité et un avenir plus propre et plus vert », a déclaré Andersen, directeur du PNUE, dans un communiqué de presse accompagnant l’annonce. « Nous sommes revigorés pour améliorer la trajectoire de l’humanité grâce à une transition accélérée vers des véhicules propres et la mobilité électrique. »

Ils sont également au travail pour éliminer progressivement la peinture au plomb, une autre source majeure d’exposition au plomb dans les ménages.

La feuille de route que l’ONU a utilisée pour lutter contre l’essence au plomb – une combinaison de solutions technologiques qui ont facilité l’abandon du plomb dans les moteurs, la formation de coalitions politiques, les partenariats avec les entreprises et quelques poursuites contre les mauvais acteurs qui ont utilisé la corruption pour garder le leadership dans les affaires – est une feuille de route qui peut également être appliquée à des défis tels que le changement climatique.

Et indépendamment de tout cela, cela vaut la peine de prendre un moment pour se réjouir des réalisations de l’humanité sur la mort, la maladie et nos propres horreurs auto-infligées. L’essence au plomb et son utilisation massive ont été l’une des plus grandes erreurs du 20e siècle. La terminer est l’un des premiers grands triomphes mondiaux du 21.