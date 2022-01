L’essence de la visite de Kamala Harris en Amérique centrale

L’héritage idéologique de vigilance des États-Unis envers les régimes révolutionnaires a commencé avec la chute de la dynastie Somoza au Nicaragua en 1979. Depuis lors, les États-Unis ont essayé de s’impliquer économiquement et politiquement en Amérique centrale.

Par le Dr Aprajita Kashyap

La politique américaine envers l’Amérique centrale (CAM) a oscillé entre apathie et engagement zélé. L’héritage idéologique de vigilance des États-Unis envers les régimes révolutionnaires a commencé avec la chute de la dynastie Somoza au Nicaragua en 1979. Depuis lors, les États-Unis ont essayé de s’impliquer économiquement et politiquement en Amérique centrale. Dans son rôle de supervision des efforts diplomatiques en faveur de la CAM, Kamala Harris s’est rendue au Salvador, au Guatemala, au Honduras (le « triangle du Nord ») et au Mexique en juin 2020. Sa visite était plutôt une mission d’enquête, comme l’a prononcé la morsure d’un responsable de la Maison Blanche à CNN « Nous sommes toujours en mode collecte d’informations, nous nous approchons de la finalisation. La visite jouera certainement un rôle dans la formation de la stratégie Biden. » La visite du vice-président peut se résumer en trois positions : les préoccupations envers l’immigration, la présence économique chinoise et l’intérêt traditionnel.

Les enjeux sont élevés pour les États-Unis dans le contexte d’un nombre croissant d’immigrants arrivant à la frontière américano-mexicaine. Rien qu’en avril 2020, selon les données de l’agence américaine des douanes et de la protection des frontières, les États-Unis ont rencontré plus de 178 000 migrants, dont 44% venaient d’Amérique centrale. Alors que les démocrates sous Trump avaient promis la construction d’un mur au Mexique, le plan d’immigration des républicains sous Biden ne mettait pas l’accent sur la construction du mur en soi, mais se concentrait plutôt sur un meilleur contrôle aux frontières. Kamala Harris a catégoriquement affirmé qu’il faut s’attaquer aux causes profondes qui poussent les migrants à entreprendre le long et dangereux voyage vers le nord depuis l’Amérique centrale. Outre les difficultés économiques, la violence, notamment la peur des cartels et la férocité des gangs, la corruption et l’insécurité alimentaire ont été les autres facteurs qui ont conduit à cet exode.

L' »Appel à l’action » annoncé aux entreprises et aux entreprises sociales en mai 2021 pour envoyer un signal d’espoir aux habitants de la région était en fait un geste pour arrêter la migration. Une douzaine d’entreprises et d’organisations ont annoncé leur engagement à soutenir le développement économique inclusif dans le Triangle du Nord. Au Guatemala, Harris a annoncé que les États-Unis aideraient un panel anti-corruption puisque le problème central contribuant au problème des frontières a été la corruption, une stratégie dénoncée par le président Alejandro Giammattei. Son message aux migrants au Guatemala de ne pas venir aux États-Unis a suscité une nouvelle série de critiques, en particulier parmi les défenseurs de l’immigration qui ont accusé le vice-président d’avoir sapé la loi sur l’immigration et la promesse de Joe Biden de rétablir un système de traitement des demandes d’asile à la frontière. Au Mexique, l’administration Biden s’est appuyée sur l’état d’urgence institué par Donald Trump qui autorise les agents frontaliers à refouler rapidement des migrants sans leur donner la possibilité de demander l’asile. En décidant de visiter à la fois le Mexique et le « Triangle du Nord », Harris semble reconnaître que l’immigration ne commence et ne se termine pas simplement avec leur frontière sud.

Mme Kamala Harris estime que pour s’attaquer au problème de la migration, les États-Unis feront les investissements nécessaires pour empêcher les gens de traverser grâce à la création d’infrastructures de logements abordables et faciliter les efforts de culture du cacao et du café. Cela envoie un signal d’espoir à la région que les États-Unis s’efforcent véritablement de résoudre des problèmes régionaux complexes afin d’atteindre la stabilité et la prospérité à long terme. Alors que l’administration précédente tentait d’abroger la politique d’action différée pour les arrivées d’enfants, d’instituer une interdiction des musulmans, de ralentir le processus de citoyenneté et de séparer les familles à la frontière, alors qu’une sénatrice Harris s’est imposée comme une voix de premier plan contre ces atrocités – maintenant elle est bien placé pour initier une approche rationnelle de l’immigration.

Outre la valeur géostratégique du CAM, grâce à sa proximité avec les États-Unis – son accès au golfe du Mexique et son statut de « backyard » des États-Unis, ou, selon les termes de Ronald Reagan, son « ventre mou », sa géographie a également prêté à l’isthme une valeur économique de la perception chinoise. La position géographique de la région en a fait une plaque tournante mondiale des communications et des transports. C’est un corridor de trafic maritime et aérien clé, un pont entre deux grands océans et entre les sous-continents nord et sud des Amériques. Les ports, les aéroports, les plates-formes de transport multimodal et la construction de routes sont importants non seulement pour les États-Unis mais aussi pour la Chine. L’Amérique centrale n’a peut-être pas l’attrait des réserves de cuivre du Chili, des gisements de pétrole du Venezuela ou des filons de fer du Pérou, mais c’est le conduit d’accès chinois à la côte est des États-Unis. La situation dans l’isthme continuera d’être une situation de compétition plutôt que de confrontation, mais les États-Unis poursuivront également leur approche de la doctrine Monroe du XIXe siècle, repoussant les insertions extra-continentales dans leur zone d’influence.

Les intérêts traditionnels ont tourné autour de l’idéologie pour être la cause de l’instabilité dans les nations du « Triangle du Nord » d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras. Ces pays sont aux prises avec une insécurité généralisée, des systèmes politiques et judiciaires fragiles et des niveaux élevés de pauvreté et de chômage. Les organisations criminelles transnationales ont profité de la situation, utilisant la région pour le trafic de cocaïne vers les États-Unis, en dehors d’autres activités illicites. L’incapacité des gouvernements du Triangle du Nord à relever ces défis de manière efficace a des implications de grande envergure pour les États-Unis.

La visite de Harris a envoyé un message clair que le gouvernement américain ne cédera pas de terrain en Amérique centrale à la Chine, soutenu pratiquement par un engagement à fournir de l’aide et des ressources pour créer des opportunités économiques. Le Partenariat pour l’Amérique centrale (PCA) a été lancé pour mobiliser les investissements et coordonner les projets du secteur privé à l’appui de l’appel à l’action du vice-président. Ces mesures ont alimenté les spéculations selon lesquelles sa visite pourrait avoir été planifiée pour contrecarrer la présence chinoise en Amérique centrale. Pour faire fructifier l’agenda, plutôt que de rencontrer des dirigeants, elle devrait s’engager avec les acteurs de la société civile sur l’état de droit, la transparence et la nécessité de renforcer les institutions démocratiques. Une approche globale, comprenant Washington parvenant à gagner de la bonne volonté grâce à sa diplomatie pandémique, devrait être la future stratégie.

