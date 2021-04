L’essence de The Great Reset ⋆ .

par Jon Rappoport, No More Fake News:

Wikipédia: «John Dewey (20 octobre 1859 – 1er juin 1952) était un philosophe, psychologue et réformateur de l’éducation américain dont les idées ont influencé l’éducation et la réforme sociale. Il était l’un des plus éminents érudits américains de la première moitié du XXe siècle… Dewey était l’une des principales figures associées à la philosophie du pragmatisme et est considéré comme l’un des pères de la psychologie fonctionnelle.

Bonsoir, mesdames et messieurs et autres sexes. Je suis le maréchal Hermann Mao Octavio Pinochet Dulles, président du Comité philosophe conjoint du Forum économique mondial, du Groupe Bilderberg, de la Commission trilatérale, du CFR et du CDC / OMS.

Vous êtes d’éminents financiers, professeurs, universitaires, chefs de gouvernement, avocats, juges, journalistes, médecins, PDG des médias sociaux et princes pharmaceutiques.

Ce soir, j’interviewerai un hologramme de feu John Dewey, le plus grand éducateur du XXe siècle, philosophe et leader du mouvement pragmatiste toujours vital.

Nous aborderons l’épineux problème de la liberté d’expression. Et plus profondément encore, le sens du sens.

Et maintenant, allumez John Dewey.

Bonjour Hermann. Merci de m’avoir.

Bonjour John. Ravi de vous voir. Avez-vous pu parcourir les documents que ma secrétaire vous avait envoyés?

Autant dire, Hermann, je crois que je suis rattrapé par le blizzard des développements depuis mon départ.

Bien, John. Nous avons plus que jamais besoin de vous.

Je ne peux pas être en désaccord, Herm. La directive principale est ORGANISER. Et cette directive est violée de Nome à la Terre de Feu.

Triste mais vrai. Allons-y. Et la censure, John? Les gens font irruption dans des camps opposés sur la question.

La censure générale, Herm, est une pause nécessaire, pour nous permettre d’étudier l’hésitation.

Quelle sorte d’hésitation, John?

La réticence à définir et à décrire OCI.

Qu’est-ce que l’OCI?

L’organisation des catégories d’informations.

Aha.

En effet, Herm. Chaque élément d’information qui a jamais été produit, et qui est produit, doit être collecté et placé dans des catégories distinctes – qui sont ensuite évaluées sur le principe pragmatique de l’instrumentalité.

John, rappelez à notre public quel est ce principe.

Bien sûr. La signification de toute déclaration – c’est-à-dire une information – n’est rien de plus que l’usage pratique auquel elle peut être faite. C’est ce que signifie IS. Point final.

Et par conséquent, nous devons nous demander: «Qui est chargé de décider de l ‘« utilisation pratique »?»

Herm, il existe de nombreuses utilisations pratiques possibles. Quelqu’un doit déterminer quelle utilisation est primordiale. Par exemple, considérez l’énoncé «Les vaccins sauvent des vies». L’exactitude ou l’inexactitude factuelle de cette déclaration est totalement hors de propos. Ce qui compte, c’est qui décide comment utiliser cette déclaration. Disons que c’est le CDC. Dans ce cas, la déclaration «Les vaccins sauvent des vies» signifie «Tout le monde doit se faire vacciner.»

Et, John, nous voudrions que le CDC soit chargé de décider de l’UTILISATION PRATIQUE dans ce cas.

Oui. Je peux certainement voir que vous le feriez. Ce dont je parle ici, c’est une restructuration complète de la langue elle-même, de ce que SIGNIFIE la langue.

Nous allons explorer cela dans un instant, John. Mais d’abord, qu’arrive-t-il aux personnes qui prétendent que «les vaccins sauvent des vies» est un mensonge grossier?

Ils seraient censurés, bien sûr. Parce qu’ils essaient d’affirmer leur pouvoir de décider de l’utilisation pratique de la déclaration sur les vaccins. Leur utilisation pratique est la suivante: ne vous faites pas vacciner.

Je vois. Censurer eux.

Sinon, le sens lui-même s’effondre dans un mélange d’intérêts concurrents.

C’est vrai, John. Oui.

Restructurer le langage implique de redéfinir le sens du sens. Tout le monde devrait pouvoir le voir. La signification de toute déclaration ou information donnée est: l’utilisation pratique et pragmatique à laquelle elle sera faite. Une déclaration n’a pas d’autre sens.

La vérité et la fausseté sont des concepts dépassés, John.

C’est correct. C’est une perte de temps et d’efforts.

John, votre analyse dépouille joliment les choses.

Au cours de ma vie, j’ai eu de nombreux ennemis. Ils se sont opposés à l’instrumentalité. Ils préféraient leurs propres modèles de sens négligés.

Nous sommes en mesure de corriger cela maintenant, John.

J’espère bien.

Si l’État prend le contrôle du langage lui-même, John, nous avons une chance de révolutionner le processus de pensée.

