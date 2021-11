L’essence franchit Rs 110 le litre à Delhi, le GPL devenant également plus cher

Grâce à la hausse des prix de l’essence, la TVA perçue par Delhi a augmenté jusqu’à son niveau actuel, passant de 23,4 roupies/litre à la mi-septembre, alors que le prix final de l’essence était de 101,19 roupies/litre. (Image : REUTERS)

Le prix de détail de l’essence à Delhi a franchi la barre des 110 roupies pour la première fois mardi, alors que les sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) gérées par l’État augmentaient progressivement le prix de base du produit dans un contexte de hausse des taux de brut internationaux.

La flambée des prix devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, les pays de l’OPEP+ ne montrant aucun signe d’augmentation de la production par rapport aux niveaux prédéterminés jusqu’en décembre, même si la demande mondiale de brut est en hausse.

Le prix à la pompe de l’essence à Delhi était de 110,04 roupies le litre mardi et le diesel était vendu à 98,42 roupies le litre. À l’heure actuelle, les prix facturés aux concessionnaires par Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) sont de Rs 47,6/litre pour l’essence et Rs 49,6/litre pour le diesel. La taxe du Centre (accise de base, surtaxe, agro-infrastructure et route/infrastructure) est actuellement de Rs 32,9/litre pour l’essence et Rs 31,8/litre pour le diesel, tandis que la TVA de l’État de Delhi est de Rs 25,3/litre sur l’essence et de Rs 14,4/ litre de diesel. Les taxes du gouvernement central sur les carburants automobiles sont constantes tandis que la TVA de l’État change avec la hausse et la baisse des prix facturés par les MOC. Grâce à la hausse des prix de l’essence, la TVA gagnée par Delhi a augmenté au niveau actuel de Rs 23,4/litre à la mi-septembre, lorsque le prix final de l’essence était de Rs 101,19/litre.

Les prix élevés du pétrole brut ont également eu un impact sur les prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les MOC ont augmenté les prix de la bouteille standard de 14,2 kg à quatre reprises depuis avril, au taux actuel de 899,5 Rs à Delhi. L’Inde importe plus de 55 % de ses besoins en GPL. Le gouvernement ne verse aucune subvention sur le GPL depuis mai 2020, ce qui contribue à un impact plus important sur les consommateurs. Une étude récente du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau (CEEW) a souligné que les ménages ruraux consacrent près de 10 % de leurs dépenses mensuelles au combustible de cuisson.

Les MOC gérées par l’État, augmentant les prix des produits finis parallèlement aux taux mondiaux de brut, les ont aidées à améliorer leurs marges de commercialisation de carburant automobile. Selon les analystes de Motilal Oswal Financial Services, la marge commerciale d’IOCL a enregistré une croissance de 18% en glissement annuel au T2FY22 à Rs 7/litre. Les marges de commercialisation se sont améliorées, les prix de l’essence au détail étant restés inchangés (à 101,84 Rs/litre à Delhi) entre le 17 juillet et le 21 août, tandis que le brut mondial s’est corrigé d’environ 73 $/baril à environ 65 $/baril au cours de la même période. Apparemment, les MOC avaient reporté les baisses des prix du carburant pour compenser les pertes subies entre fin février et mai, lorsqu’elles n’avaient pas pu relever les taux conformément aux mouvements du brut, en raison des élections à l’Assemblée dans quatre États et de l’UT de Pondichéry. .

Dans l’espoir de faire baisser les prix mondiaux du brut, l’Inde a demandé à plusieurs reprises aux pays producteurs de pétrole d’augmenter leur production. Les importations de pétrole brut par l’Inde en avril-septembre étaient de 100,7 millions de tonnes, enregistrant une hausse annuelle de 12,9%. En raison de la hausse des taux mondiaux de pétrole brut, la valeur des importations était de 51 milliards de dollars, soit 127,7% de plus qu’à la même période en 2020. Jusqu’à 85% des besoins en pétrole brut du pays sont satisfaits par les importations.

