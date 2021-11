L’essence par le toit et vous sans mettre en pratique ces astuces pour économiser du carburant | Moteur

Pour vous aider à moins souffrir de la hausse continue des prix du carburant, nous allons vous montrer une série d’astuces qui vous aideront à réduire la quantité d’essence que vous dépensez avec votre voiture à chaque fois que vous la conduisez.

Les moteurs sont de plus en plus petits. Moins de cylindres signifie moins de puissance, mais aussi moins de consommation. L’engouement pour la création de véhicules suralimentés est terminé et nous essayons maintenant d’avoir des véhicules plus efficaces.

Pourtant, le prix du carburant a grimpé en flèche au cours de la dernière année. L’augmentation des prix est si élevée que nous devons faire autre chose.

Par conséquent, en compilant quelques astuces que nous avons trouvées sur le Web, nous vous apportons une série de conseils qui vous aideront à consommer moins lors de vos déplacements en voiture.

Conduisez efficacement: Essayez d’utiliser des vitesses longues dans la mesure du possible (il est préférable d’aller en 3e ou 4e en ville, plutôt qu’en 1er ou 2e). Une autre façon de conduire efficacement est de maintenir une vitesse constante pendant la majeure partie du trajet. Les pneus doivent avoir la bonne pression: Les roues doivent avoir la pression indiquée par le fabricant, améliore non seulement la stabilité, mais aussi la consommation. Gardez à l’esprit que sur les longs trajets avec la voiture chargée (avec des valises, par exemple), la pression devrait être un peu plus élevée que celle indiquée. Utiliser plus de frein moteur: En anticipant le freinage avec suffisamment de temps, on peut utiliser le frein moteur en levant le pied de l’accélérateur pour que le véhicule ralentisse tout seul. Il est conseillé de le faire lorsqu’il y a beaucoup d’espace et en étant très attentif aux conditions de la route.

Heureusement, de nombreux constructeurs automobiles ont supposé que l’avenir résidait dans l’électrification de leurs véhicules. Ces sept marques ont déjà annoncé quand elles cesseront d’utiliser des moteurs diesel.

Videz la voiture de ce que vous n’utilisez pas: Videz le coffre et les sièges arrière. Retirez la galerie de toit si vous ne l’utilisez pas et débarrassez-vous de tout ce que vous n’utilisez pas quotidiennement. Le poids supplémentaire fait que la voiture consomme plus. Faites le plein d’essence: Essayez d’aller le moins possible à la station-service et faites-le lors d’un déplacement régulier (aller au travail, par exemple). Pour ravitailler le moins de fois possible, il faut s’habituer à remplir le réservoir et à ne le remplir qu’après épuisement des 3/4. Évitez également les déplacements inutiles dans les stations-service. Planifiez votre itinéraire: Si vous partez pour un long voyage, vous devez connaître le chemin. Un itinéraire plus direct et autoroutier sera plus efficace qu’un trajet sur des routes secondaires.

Utiliser correctement le climatiseur: N’en abusez pas avec le froid, si vous le pouvez, réglez la climatisation sur une température supérieure à 21 degrés. En ville, on pouvait baisser les vitres, car l’air entrerait et la vitesse nous donnerait un peu de fraîcheur, sans avoir à forcer davantage le moteur. Ne pas dépasser les limitations de vitesse: On ne le dit pas seulement à cause des amendes possibles et de la sécurité au volant. Nous le recommandons également car un véhicule consomme moins de carburant lorsqu’il ne tourne pas. A 90 km/h il consomme beaucoup moins qu’à 120 km/h et il faut en tenir compte. Trouvez les stations-service qui vous conviennent le mieux: N’attendez pas pour en rencontrer un. Sur Internet, vous pouvez trouver toutes les stations-service de votre région ou de votre itinéraire, et vous pouvez comparer les prix. Nous vous prévenons que les endroits moins chers ont tendance à avoir moins d’additifs, ce qui n’est pas nocif pour la voiture, mais peut moins protéger le moteur.

La consommation de carburant d’un véhicule dépend de nombreux facteurs. Si vous gardez ces cinq choses à l’esprit, vous économiserez beaucoup d’argent sur le carburant.

Grâce à ces conseils, vos futurs déplacements seront assurément moins stressants en raison du coût de l’essence. Rappelez-vous toujours qu’il est préférable de conduire avec la tête, ce qui peut nous faire économiser des ennuis et de l’argent.

Nous espérons que vous les utilisez et que vous êtes prudent lorsque vous conduisez. Se précipiter n’est jamais bon et, dans le cas des voitures, cela peut même nous coûter plus de carburant.