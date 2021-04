« L’essentiel est que vous appréciez, nous sommes privilégiés »

02/04/2021 à 20:35 CEST

Marcelino Garcia Toral, L’entraîneur de l’Athletic Club, a révélé que le dernier message qu’il enverra à ses joueurs avant d’affronter la finale de Coupe face à la Real Sociedad ce samedi est « jouir » car ils doivent se sentir « privilégiés » pour pouvoir disputer ce match.

« Ces rêves des enfants lorsqu’ils ont mis le maillot athlétique pour la première fois étaient de jouer d’abord dans l’équipe de leur cœur, puis de jouer dans une finale. Et ils sont dans cette belle situation et désirés par nous tous. C’est un rêve qui devient la réalité et quand cela arrive, il faut en profiter « a expliqué l’entraîneur lors de la conférence de presse avant le match.

El asturiano añadió que durante estas dos semanas de trabajo han tratado, y cree además que lo han conseguido, de « dar normalidad a la preparación y al control de emociones » para afrontar la cita « con la ilusión, las ganas y el convencimiento de lograr la victoire ».

L’entraîneur de l’Athletic considère également que « la clé » de la finale sera de « maîtriser les détails » face à une Real Sociedad qui « joue bien au football et a une identité très claire avec Imanol ». « Ce qui va décider de ce match, c’est de spécifier les opportunités de score que nous avons, de prendre de bonnes décisions et de nous tromper le moins possible. Si ces trois circonstances se produisent, nous aurons la victoire beaucoup plus proche », a-t-il déclaré.

D’autre part, Marcelino a reconnu que « le premier souvenir » qui m’est venu à l’esprit en entrant dans La Cartuja est « le moment de bonheur » qu’ils ont vécu en janvier lorsque l’Athletic a remporté la Super Coupe au stade sévillan, bien qu’il ait souligné que ce succès « c’est de l’histoire ».

« Nous devons concentrer notre attention sur jouer à ce jeu en fonction de ce que nous avons préparé et de notre idée du jeu et essayer de mettre tous les moyens pour avoir le succès, l’audace et suffisamment d’initiative pour gagner », Il a dit.

« Chacun essaiera de mettre son idée du point de vue tactique. Le jeu peut être long et le physique sera important. Et le contrôle de l’état émotionnel sera également important. Celui qui domine ces trois aspects et a le bon moment le sera. celui qui remporte la Coupe », a déclaré l’entraîneur de Villaviciosa.

Marcelino, enfin, a assuré que les internationaux Unai Simón et Iñigo Martínez sont de retour « parfaits » de l’équipe nationale et ne croit pas du tout que c’est un handicap que les deux ont disputé le match complet mercredi dernier contre le Kosovo 72 heures avant la finale, match auquel le réaliste Mikel Oyarzabal n’a pas participé.

« Qu’ils aient joué autant de minutes signifie qu’ils sont importants pour l’équipe nationale. La logique dit qu’ils seront dans l’Eurocup et nous nous sentons heureux. Je préfère avoir deux joueurs heureux et euphoriques pour avoir beaucoup joué que déçu d’avoir joué peu ou rien », a-t-il conclu.