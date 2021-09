Lessive liquide, en poudre ou en capsule, quelle est la meilleure solution pour laver le linge ? | La vie

in

Avez-vous des questions sur le type de détergent à lessive le mieux adapté? Prenez note des avantages et des inconvénients des détergents liquides, en poudre et en capsules, et choisissez celui qui convient le mieux à vos besoins.

Dans les rayons des supermarchés, nous pouvons trouver différents types de détergents pour laver les vêtements. La lessive en poudre est la plus traditionnelle, après que la lessive liquide soit devenue à la mode, et les capsules ou « dosettes » sont la dernière tendance. Mais lequel est le meilleur pour faire la lessive ?

Chaque type de détergent a ses avantages et ses inconvénients et est recommandé pour différentes utilisations. Ensuite, nous allons passer en revue les caractéristiques de chacun afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

Détergent en poudre

Détergent en poudre c’est le format traditionnel. Parmi ses avantages, il se démarque qu’il est généralement moins cher que les détergents liquides ou les capsules et offre de bons résultats pour laver les vêtements très sales. De plus, son emballage est généralement plus écologique que les autres options.

Par contre, il a parfois des difficultés à se dissoudre dans l’eau froide, il ne peut pas être utilisé tel quel pour prétraiter les vêtements, et de plus sa conservation est un peu plus compliquée car il faut le garder au sec.

La lessive en poudre est particulièrement recommandée pour laver les vêtements très sales. En effet, il est généralement formulé à un pH plus élevé, ce qui lui permet d’offrir excellents résultats pour nettoyer les vêtements de travail très sales ou les uniformes de sportcomme l’explique l’experte en blanchisserie Mary Gagliardi de Clorox.

C’est également une option appropriée pour les personnes qui souhaitent économiser sur le détergent à lessive sans sacrifier l’efficacité et la puissance de nettoyage.

Détergent liquide

Par rapport à la lessive en poudre, détergent liquide Il a l’avantage de ne pas avoir de problèmes de dissolution et peut être utilisé sans problème pour laver à l’eau froide.

De plus, il peut également être utilisé pour prétraiter directement les vêtements. Il est très efficace sur les taches d’huile et de graisse.

Cependant, ce format a aussi ses inconvénients. Son dosage correct en fait partie, car il est facile à dépasser lors du calcul de la dose correcte, avec les problèmes que cela peut entraîner. De plus, il produit généralement plus de déchets plastiques.

Quand choisir une lessive liquide ? Ce type il est particulièrement intéressant pour les personnes qui lavent généralement les vêtements à l’eau froide, et aussi lorsqu’il est nécessaire de traiter les taches de graisse.

Détergent en capsules ou en dosettes

La tendance qui réussit actuellement est détergent en capsules ou en dosettes. Son grand avantage est qu’il est très confortable à utiliser : comme il s’agit d’une dose unique, il suffit d’insérer la capsule dans le tambour, et c’est tout.

De plus, comme il s’agit d’un détergent plus concentré, il pèse moins lourd et se transporte sans effort.

Mais il a aussi des inconvénients. Il ne peut pas être utilisé pour le prétraitement des vêtements, la dose peut être excessive pour des vêtements légers et ils doivent être tenus hors de portée des enfants qui les prennent pour des bonbons et peuvent les manger accidentellement.

Détergent en capsules il est parfait pour vous si vous mettez habituellement la machine à laver avec la même charge de vêtements et qu’elle n’est pas trop sale, selon Laura Johnson, experte en recherche et développement au laboratoire d’électroménager de LG Electronics.