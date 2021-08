L’essor de la CivicTech pour façonner l’avenir des villes : comment les écosystèmes numériques transforment la gouvernance urbaine et l’engagement citoyen

Ancienne élève de l’IIM-Kolkata, Shilpa Kumar a passé plus de trois décennies au sein du groupe ICICI Bank et a occupé des postes au conseil d’administration de plusieurs organisations.

Montée de la Civic Tech dans la gouvernance urbaine en Inde ! La pandémie de coronavirus a redéfini les écosystèmes numériques dans toutes les sphères de la vie. Alors que les gens se tournent vers la technologie comme jamais auparavant, nous pouvons voir l’effet d’entraînement sur les communautés locales qui étaient auparavant exclues des avantages des services numériques. Dans quelle mesure cela peut-il contribuer à façonner l’essor de la CivicTech dans l’avenir de nos villes ? Nous sommes sur le point de le découvrir.

Dans cette interaction exclusive avec Financial Express Online, Shilpa Kumar met en évidence la montée des écosystèmes numériques qui accélèrent la dynamique en termes de bénéfices pour ceux qui étaient auparavant complètement exclus de la société numérique. Selon ses propres termes, « par exemple, il y a actuellement un élan accru d’innovations technologiques dans le système judiciaire ainsi que dans nos infrastructures urbaines et de santé. Une épine dorsale technologique gouvernementale solide peut fournir des services plus efficacement et peut réduire la dépendance des citoyens ordinaires à l’égard des services basés sur l’interaction et les transactions. »

Ancienne élève de l’IIM-Kolkata, Shilpa Kumar a passé plus de trois décennies au sein du groupe ICICI Bank et a occupé des postes au conseil d’administration de plusieurs organisations. Une partie clé de sa carrière concerne les marchés financiers. En outre, elle a également siégé à des comités de réglementation, notamment le comité consultatif sur les marchés secondaires de SEBI, le comité consultatif technique de RBI et le comité Mohanty de RBI sur la politique monétaire. En outre, elle a également occupé des postes clés dans des organismes du secteur tels que la FIMMDA et le comité des marchés des capitaux de la FICCI, en plus de siéger aux comités consultatifs de la NSE, de la BSE et de la National Securities Depository Ltd.

Elle ajoute : « Chez ONI, nous avons récemment lancé une initiative très intéressante appelée Citizen Innovation Lab (CIL), en partenariat avec CIIE.CO. L’objectif de cette plateforme est de promouvoir cet espace de technologie juridique, civique et immobilière en abordant les différents piliers cruciaux d’un écosystème de startups réussi. Le CIL développera des connaissances sur le secteur, ses opportunités et ses défis, il s’engagera avec les collèges pour semer l’énergie entrepreneuriale et activera les écosystèmes régionaux. L’objectif ultime sera d’incuber des idées et des startups en phase de démarrage dans ces 3 domaines de CivicTech, Property Tech et Legal Tech.

La pandémie de COVID-19 a bouleversé le statu quo à l’échelle mondiale, en particulier dans les services qui dépendent de l’interaction État-citoyen. Comment relever ces défis en termes de numérisation, d’écosystèmes numériques ouverts ?

L’Inde s’était heureusement engagée dans une voie de numérisation bien nécessaire au cours de la dernière décennie. La pandémie a clairement montré les avantages de l’identité numérique et des rails bancaires numériques pour pouvoir soulager directement les citoyens de tout le pays. Cet écosystème numérique doit étendre sa portée et sa profondeur, en s’étendant aux secteurs qui n’ont pas encore bénéficié de la technologie et aux personnes qui sont encore exclues de notre société numérique.

Étant donné que la gouvernance urbaine et l’engagement des citoyens sont un domaine d’intérêt pour l’ONI, comment voyez-vous cet espace évoluer davantage d’une manière qui incite les entrepreneurs travaillant dans ces domaines ainsi que les investisseurs à tous les niveaux.

Les villes sont les moteurs de toute économie et, par conséquent, chez ONI, nous pensons que l’entrepreneuriat dans l’espace de la gouvernance urbaine et de l’engagement citoyen peut avoir un impact transformateur. Il s’agit actuellement d’un espace naissant pour les entreprises philanthropiques et d’investissement. Nous avons fait de cet espace l’un de nos domaines prioritaires pour 2021.

Notre décision de nous concentrer sur la CivicTech repose sur les principes 2/3 : pour commencer, les villes elles-mêmes adoptent des dorsales technologiques et la plupart des citadins sont équipés numériquement. Deuxièmement, Covid a mis l’accent sur des domaines critiques liés à l’avenir des villes, par exemple une meilleure concentration sur les services civiques, la résilience climatique, etc. Cela crée un espace et un élan très intéressants pour que les entrepreneurs opèrent dans la capacité de numériser leurs offres également. comme la capacité d’engager la demande.

Une combinaison de certains de ces facteurs peut véritablement conduire à un changement urbain profond et inclusif. Pour que cet espace prenne véritablement son envol, les investisseurs devront investir dans des start-ups croyant principalement en leur immense valeur intrinsèque pour l’avenir et leur grande empreinte d’impact en plus de leur économie. Les politiques et réglementations devront également soutenir les entrepreneurs et les start-up dans ce domaine pour construire un écosystème holistique et attractif.

Quelle est l’importance de l’engagement citoyen et d’une approche participative entre toutes les parties prenantes concernées pour créer des villes inclusives et égalitaires ? Comment ces interactions peuvent-elles être davantage institutionnalisées et rationalisées ?

L’engagement citoyen est la pierre angulaire de tous les processus démocratiques. La technologie peut aider les citoyens à accéder plus facilement et à moindre coût aux services civiques. Cela peut également être utile pour découvrir où il y a des lacunes qui doivent être comblées.

Quels sont certains des enseignements tirés pendant la pandémie en termes d’inclusivité, de durabilité et de résilience ? Comment ces défis sont-ils relevés par les innovateurs et les entrepreneurs?

Pour un pays aussi vaste et complexe que l’Inde, il y a de nombreux domaines sur lesquels se concentrer alors que nous nous dirigeons vers une pleine inclusion. Il faudra une poussée forte et dédiée pour permettre l’identité numérique, ainsi que l’accès par des moyens numériques et phygital.

Pourquoi pensez-vous que cet espace de CivicTech, PropertyTech et LegalTech n’a pas reçu l’impulsion requise dans l’écosystème compte tenu de l’importance de ces problèmes ?

Ces secteurs étaient en grande partie des espaces avec une forte présence gouvernementale et il a donc été difficile pour les entrepreneurs de construire des modèles commerciaux durables. En outre, la plupart d’entre eux étaient des modèles B2G et n’étaient pas vraiment en mesure de répondre aux besoins des entreprises privées ou des consommateurs. Cela a rendu un grand nombre d’entre eux dépendants des dons philanthropiques. Dans la technologie civique, par exemple, une grande partie du financement que ces quelque 400 startups indiennes de technologie civique ont reçu est de nature philanthropique.

Ces secteurs ont le potentiel de créer des changements substantiels dans la vie des citoyens ordinaires.

Nous devons redéfinir la manière dont l’innovation et l’entrepreneuriat ont été abordés dans ces secteurs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.