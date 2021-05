L’essor des communautés numériques. Toc Toc. C’est Reddit à votre porte!

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Nous ne vivons plus dans un monde où les institutions peuvent déterminer l’avenir de l’entreprise en fonction de ses finances et de son potentiel de retour sur investissement. Puisque je me spécialise dans la finance quantitative, bien sûr, je crois que tout a un prix et que tout peut être mesuré en termes monétaires. Cependant, nous oublions tous les choses qui comptent tout en recherchant de grands chiffres de retour sur investissement.

Bonne volonté

Avez-vous entendu parler du terme comptable «goodwill»? Sinon, permettez-moi de partager votre définition d’Investopedia pour gagner du temps: «Le goodwill est une catégorie diverse d’actifs incorporels qui sont plus difficiles à analyser individuellement ou à mesurer directement. La fidélité des clients, la réputation de la marque et d’autres actifs non quantifiables comptent comme de la bonne volonté. “Pourquoi est-ce que je l’apporte ici? Tout simplement parce qu’il y a des actifs incorporels que nous oublions parfois lors de la tarification d’une entreprise et / ou définissons votre avenir en soumettant un achat ordre de vente.

Une entreprise n’est pas seulement une technologie, c’est aussi des personnes, une marque, des ressources et bien d’autres choses ensemble. Les entreprises affaiblies souffrent dans de nombreux cas d’une mauvaise gestion, d’un manque de pivot et de compréhension de la manière de s’adapter au nouvel environnement de marché. Nous savons donc que les sociétés de capital-investissement recherchent ces sociétés «faibles» pour procéder à des remaniements commerciaux radicaux afin de les ramener plus tard sur le marché en tant qu’opportunité d’investissement lucrative nouvellement renommée.

Objectif

Les startups sont toujours interrogées sur le «but». Pourquoi construisez-vous cette entreprise? L’un des principaux objectifs qui génère beaucoup d’impact sur la société est de créer des emplois. L’entreprise crée des emplois pour que les gens maintiennent et stimulent l’économie. Lorsqu’une institution décide de vendre à découvert à une certaine entreprise, elle ne voit pas les gens derrière, elle voit de l’argent sur son compte de trading.

vous ne pouvez pas gagner le marché ou pas?

Agents de marché et démocratisation de l’investissement

Les enseignants et les cours de finance traditionnels disaient toujours “on ne peut pas gagner le marché”. Mais qui et quel est ce «marché»? Il se compose de nombreux acteurs différents: institutions (banque d’investissement, hedge funds, entreprises, etc.), HNWI, investisseurs particuliers, traders professionnels et «la foule». Investir était quelque chose qui n’était pas facilement accessible, c’était pour les gens qui savent (ou pensent savoir) ce qu’ils font. Ces jours-ci, des applications comme Robinhood ont ouvert un tout autre monde et ont amené une autre catégorie de personnes: «la foule». Maintenant, changeons un peu notre question: “Vous ne pouvez pas gagner le marché, n’est-ce pas?”

Gen X, Y, Z: les changements du marché viennent avec les générations

Nous devons également tenir compte de l’état d’esprit et des principaux moteurs de la génération X et de la génération Y. La génération X est celle qui valorise la stabilité, elle cherche des moyens de générer de meilleurs revenus, ainsi que des revenus stables. Alors que les milléniaux optent pour les échanges YOLO. La génération Y est née avec les technologies et s’adapte facilement à tous les nouveaux outils et teste toutes les nouvelles applications qui apparaissent sur le marché. La génération Y est celle qui est également habituée à communiquer en ligne, à avoir un réseau social et à participer aux communautés. Les milléniaux et la génération Z en pleine croissance croient également qu’ils peuvent faire la différence et sont prêts à se battre pour cela.

Les générations Y et Z pensent qu’elles peuvent faire la différence et sont prêtes à se battre pour cela

Intégration des marchands YOLO alors que la crise de Covid émerge

Chaque génération qui connaît beaucoup d’injustice et d’échec économique ne fait plus exception à la règle. La crise de Covid a changé les règles du jeu dans le secteur financier. Il a stimulé le marché de la fintech et l’a porté à de tout nouveaux niveaux, débloquant le financement, la banque, l’épargne et, finalement, l’investissement, pour les masses. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi, ont connu de graves difficultés financières et sont en même temps bloquées avec leur ordinateur portable à la maison car tout le reste est fermé en raison de la pandémie. Les gens ont commencé à passer plus de temps à se développer, à lire, à se lancer dans de nouvelles choses et l’un d’eux s’est avéré être des «investissements» avec des applications comme Robinhood offrant une solution très simple pour y parvenir. Est-ce que ça peut être pire si j’essaye? Beaucoup se sont demandé.

Les gens ont commencé à discuter des stratégies d’investissement, à se parler, à rejoindre différentes communautés d’investissement et à s’amuser sur les options de paris et les actions meme. Les histoires, quand quelqu’un gagnait un xxx% fou, ont commencé à se répandre sur le Web. Ces histoires ont commencé à encourager les nouveaux arrivants à investir (ou à jouer, pour être précis). Chaque utilisateur qui ajoute de 100 $ à 1 000 $ de capital n’est rien au niveau individuel, imaginez combien de capital il s’agit lorsque votre communauté compte 10 millions d’habitants. Imaginez maintenant à quel point ces gens sont fatigués du système financier traditionnel qui ne les a pas aidés et à quel point ils veulent s’en moquer.

Chaque utilisateur qui ajoute de 100 $ à 1000 $ de capital n’est rien au niveau individuel, imaginez combien de capital il s’agit lorsque votre communauté compte 10 millions de personnes

Le cas récent avec GameStop et AMC a montré que «la foule» peut être plus puissante que n’importe quelle institution et peut être celle qui détermine les règles du jeu. Ils sont irrationnels, ils ne sont pas initialement motivés par un retour sur investissement de xx%, ils sont motivés par le genre de chose “f *** the wall street”. . La foule ne veut pas être dictée par des règles, elle veut être celle qui les dicte.

On m’a interrogé à plusieurs reprises sur le résultat possible de tels échanges de mèmes. J’ai toujours répondu que les gens donnaient à l’entreprise la possibilité de survivre et de pivoter. Ils pourraient faire aussi bien qu’ils pourraient manquer cette opportunité. Personnellement, je voulais croire le premier cas et j’étais heureux de voir la nouvelle que GameStop lançait une plate-forme NFT.

Soyez ami avec la foule et la foule vous aidera.

Vous pouvez satisfaire un investisseur moyen en lui donnant de bons chiffres de performance, mais vous ne pouvez pas satisfaire la foule simplement en faisant cela. Elle doit être géniale, elle doit générer un impact, ce doit être une entreprise qui fait quelque chose pour les gens et le revenu est un facteur secondaire. La foule apprécie votre «bonne volonté» même si vous ne pensez pas en ces termes.

Les gens regardent

Je pense que les communautés numériques remodèlent l’état d’esprit des entreprises. Vous pourriez mettre en colère une personne sans nuire à votre entreprise auparavant. Maintenant, imaginez cette personne partageant comment vous l’avez ennuyée dans une communauté de 10 millions de personnes. Vous obtenez une foule en colère qui va contre vous. Je veux penser que nous nous dirigeons vers des entreprises plus transparentes, plus percutantes et plus durables que les gens regardent.