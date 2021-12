L’essor des projets DeFi avec des protocoles et des fonctionnalités à multiples facettes

« Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article »

Le monde des crypto-monnaies a gagné en popularité ces dernières années. De plus en plus d’institutions et de particuliers se tournent vers les actifs numériques populaires comme Bitcoin et Ethereum comme investissements alternatifs dans un contexte économique qui se dégrade.

Alors que l’industrie de la crypto-monnaie explose, elle a ouvert la porte à un nouveau mouvement facilitant les prêts et les prêts décentralisés. DeFi offre aux investisseurs d’excellentes opportunités de gagner un revenu passif en plaçant leurs fonds cryptographiques dans le pool de liquidités de n’importe quel protocole. L’afflux de capitaux vers DeFi depuis l’été 2020 a démontré le potentiel du secteur naissant pour transformer le système financier traditionnel.

Bien que le concept DeFi ait déjà modifié la structure de l’ancien système financier à bien des égards, il a encore un énorme potentiel de croissance. En intégrant plusieurs protocoles dans votre contrat intelligent, les plateformes émergentes peuvent offrir une large gamme de solutions qui répondent aux besoins changeants des utilisateurs.

Les nouveaux protocoles peuvent permettre aux projets de créer des jetons robustes et résilients et aider à transformer le secteur naissant DeFi en un écosystème mondial à multiples facettes.

Cet article examine les fonctions et fonctionnalités évolutives qui permettent aux applications DeFi d’être plus utiles, de générer plus de récompenses pour la communauté et de remplir leur responsabilité sociale.

Les jetons de réflexion sont la dernière vague de jetons DeFi qui aident les projets à fidéliser la communauté crypto. Les réflexions font référence à un mécanisme qui offre des récompenses autonomes aux détenteurs d’un jeton spécifique. Les récompenses sont régulièrement reflétées dans le portefeuille du détenteur, ce qui lui permet de gagner un revenu passif.

Les mécanismes de réflexion déduisent des frais de transaction fixes et les versent aux détenteurs de jetons existants. Certains projets facturent une taxe sur les transactions de vente supplémentaire qui va aux récompenses du détenteur, incitant à l’achat et décourageant les investisseurs de se débarrasser des pièces pendant la phase de découverte du prix.

Cette nouvelle approche gagne en popularité dans l’espace DeFi car elle permet aux utilisateurs de recevoir un flux régulier de jetons natifs supplémentaires. Des projets comme Rainbow Token ($ RAINBOW) intègrent un mécanisme de réflexion dans le cadre des sept protocoles qui composent leur tokenomics. La fonctionnalité reflète automatiquement les jetons dans les portefeuilles des utilisateurs en fonction de leurs avoirs, incitant les nouveaux investisseurs à acheter plus de $ RAINBOW et à générer des rendements autonomes.

Plusieurs autres projets DeFi ont utilisé le concept de réflexion symbolique pour attirer les investisseurs et créer une solide communauté de gros titres. De nombreuses dynamiques déterminent l’attractivité des reflets de jetons, notamment le volume de transactions quotidien, le pourcentage de distribution et la croissance du prix des pièces.

Les projets nouvellement répertoriés commencent généralement par de faibles volumes, ce qui se traduit par des réflexions plus faibles. À mesure que les volumes augmentent, le nombre de jetons distribués aux détenteurs augmente également, un facteur qui profite aux premiers investisseurs.

Alors que les problèmes environnementaux et sociaux continuent de se battre dans le monde à un rythme alarmant, certains jetons ont salué la tendance caritative pour aider à sauver le monde. Les projets qui cherchent à assumer leur responsabilité sociale et à investir dans l’avenir de l’humanité commencent à intégrer un protocole caritatif qui canalise une partie de leurs frais de transaction vers des causes caritatives.

Par exemple, Project Rainbow déduit 1% de toutes les transactions qui entrent dans une cagnotte caritative, qui est ensuite versée à des œuvres caritatives du monde entier. Ces projets éthiques engagés à contribuer au travail caritatif contribuent grandement à alléger le fardeau des ONG débordées qui luttent pour rendre le monde meilleur.

Les membres de la communauté participant à des projets similaires peuvent voter dans quels domaines d’œuvres caritatives ils peuvent investir, notamment les soins de santé, la réduction de la pauvreté, le bien-être des animaux et la conservation de l’environnement. La beauté des protocoles caritatifs est qu’ils peuvent redonner à la société et à l’environnement de manière transparente grâce à la nature immuable de la blockchain.

Un nombre croissant de projets DeFi ont incorporé une fonction de liquidité automatique conçue pour augmenter la liquidité sous-jacente à chaque opération d’achat et de vente.

La fonction de liquidité à croissance automatique élargit le pool de fonds sur les échanges décentralisés (DEX) tels que Pancakeswap, offrant une stabilité des prix à long terme pour le jeton natif. Cela augmente également la liquidité pour les utilisateurs qui échangent des jetons afin de créer un jeton plus substantiel et de maintenir des volumes de négociation plus élevés.

Le rachat de jetons est un outil de plus en plus répandu dans les applications DeFi qui cherchent à rendre leur jeton hyper-déflationniste. Les projets rachètent généralement une partie des pièces de chaque transaction qu’ils retirent ensuite définitivement de la circulation. Cette stratégie permet au jeton contextuel de prendre son envol et d’atteindre son potentiel de lancement lunaire en réduisant instantanément l’offre.

De nouveaux jetons de transition comme $ Rainbow implémentent une fonction de rachat qui déclenche chaque transaction de vente pour racheter des pièces du pool de liquidité. Ensuite, toutes les pièces du portefeuille de rachat sont brûlées, ajustant l’offre et augmentant finalement le prix du jeton.

Les projets DeFi avec des protocoles à multiples facettes incluent souvent un mécanisme d’hyperdéflation qui restreint davantage l’offre en envoyant un petit pourcentage de chaque transaction à une adresse d’enregistrement. La fonction d’enregistrement fonctionne conjointement avec la fonction de rachat, permettant au jeton sous-jacent de s’apprécier au fil du temps.

L’écosystème DeFi a explosé à un rythme effarant depuis 2020, attirant des milliards de dollars vers l’écosystème. La croissance est principalement tirée par les applications basées sur Ethereum et Binance Smart Chain.

De nombreux projets ont vu le jour qui promettent de défier la finance traditionnelle et d’inaugurer la vision d’un nouveau système monétaire décentralisé basé sur la blockchain.

En intégrant plusieurs protocoles dans leurs contrats intelligents, les applications DeFi peuvent offrir plus de valeur aux utilisateurs avec des fonctionnalités pratiques, notamment la mise en miroir, la charité et la liquidité auto-croissante.