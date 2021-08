L’essor du smartphone à 100 $ : le début d’une nouvelle ère ?

Cela fait près de 17 ans que Nicholas Negroponte a dévoilé son projet grandiose de fournir des ordinateurs aux enfants du monde entier dans le but d’écraser l’analphabétisme numérique, mais aussi de révolutionner l’industrie en même temps. Le produit final, l’ordinateur portable OLPC XO, était censé coûter 100 $ et, dans l’ensemble, est considéré comme un échec commercial, n’ayant expédié que quelques millions d’ordinateurs portables depuis sa création.

Mais c’est son héritage qui a contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons, obligeant les fabricants d’ordinateurs à penser à des appareils plus abordables, non attachés et disponibles pour le plus grand nombre. Cela nous a donné des netbooks (avec l’Eee PC faisant des vagues en 2007), des Chromebooks, des tablettes et finalement, grâce aux économies d’échelle, au moins un smartphone qui coûte 100 $ – et témoigne du voyage depuis que l’OLPC a d’abord attiré l’imagination de nombreux.

(Crédit image: Doogee)

Un smartphone à 100 $ réellement utilisable

Sous Android 11, le Doogee X96 Pro, ne ressemble pas à votre appareil bon marché normal. Avec quatre caméras à l’arrière et un écran HD+ de 6,5 pouces, on est loin de l’ordinateur portable XO (avec un écran monochrome) qui faisait la une des journaux à l’époque.

Fixant la norme pour les smartphones bon marché d’entrée de gamme, le X96 Pro est également alimenté par un processeur ARM à huit cœurs associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré. En comparaison, le Netbook d’origine avait 4 Go de stockage intégré et son matériel est suffisamment puissant pour être utilisé comme serveur d’hébergement Web.

La connectivité est l’endroit où nous avons vu le plus grand changement de paradigme au cours de la dernière décennie, et la 4G LTE est maintenant présente même à ce prix avec deux emplacements SIM et une connexion Wi-Fi rapide, indispensables.

Que nous apprend un smartphone à 100 $ sur l’avenir de l’informatique ?

Les ambitions d’OLPC étaient nobles, mais en fin de compte, le capitalisme au cœur de pierre était l’endroit où la solution est venue pour une toute nouvelle plate-forme informatique haute performance ultra abordable qui est sûre et sécurisée à utiliser avec une disponibilité mondiale garantie allait venir de.

En 2021 et dans un avenir prévisible, les appareils dits 8464 (8 cœurs, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage) seront la base de l’informatique personnelle omniprésente, que ce soit pour les consommateurs ou les entreprises. Si le X96 Pro n’est pas à proprement parler un smartphone professionnel, la présence d’un lecteur d’empreintes digitales et d’Android 11 indique qu’il s’agit – en théorie – d’une plateforme sécurisée.

La reprise mondiale progressive post-Covid pourrait accélérer le passage à des appareils plus simples comme le X96 Pro, suffisamment polyvalents et puissants pour réaliser le rêve de Negroponte et de l’initiative OLPC. Avec la montée en puissance des cours en ligne gratuits, du contenu vidéo abondant en haute résolution et réalisé par des professionnels et des masses de texte, jamais dans l’histoire de l’humanité, autant de connaissances n’ont été disponibles pour autant, à si bon marché.

Des plates-formes comme le X96 Pro ouvrent la voie à des expériences encore plus passionnantes pour les entreprises utilisant la réalité augmentée (AR) ou la réalité virtuelle (VR) et cela grâce à leurs capacités de calcul et de connectivité brutes. Attendez-vous à une nouvelle génération de clients légers qui pourraient être déployés à mesure que de plus en plus d’organisations affluent vers des modèles commerciaux plus légers et adoptent en masse les premiers modèles SaaS.

Windows 365 et Microsoft 365 ont fait pencher la balance fermement vers le logiciel en tant que service et avec PCaaS désormais monnaie courante, il semble maintenant que les logiciels (et les services) reprennent la vedette de l’entreprise (et les dollars) au matériel.