L’essor et l’essor de la technologie : examiner les stratégies des entreprises sous l’angle du développement durable

2021 a été une année faste pour l’industrie technologique indienne. La transformation numérique est devenue une priorité stratégique essentielle pour les entreprises, les investissements dans le cloud ont été priorisés et les entreprises de tous les secteurs ont adopté des technologies de transformation pour développer des solutions pertinentes. La durabilité a été une autre tendance clé alors que les entreprises l’intègrent dans leurs activités pour faire face à la crise climatique. Même la marche étonnante des licornes a été une caractéristique exaltante de l’année avec une variété d’entreprises participant aux nouvelles histoires d’évaluation. À vrai dire, 2021 a été une année charnière pour la technologie indienne et les voies de la prochaine décennie ont été vraiment éclairées, déclarent les PDG de certaines des plus grandes entreprises technologiques.

La durabilité est essentielle à 42 % des stratégies d’entreprise en Inde, selon un récent rapport Frost & Sullivan. En effet, au-delà du respect des objectifs de conformité et de réglementation, de plus en plus de personnes de tous âges, en particulier les jeunes, évaluent les antécédents et les engagements des entreprises en matière de développement durable sous l’angle du développement durable avant d’engager leur argent. De plus, les entreprises, des secteurs public et privé, commencent à faire de même avec leurs fournisseurs et partenaires, les tenant – et eux-mêmes – responsables de la réduction de leurs émissions de carbone.

Pas étonnant que de plus en plus de matières premières respectueuses de l’environnement soient utilisées, des procédés de fabrication plus écologiques et des énergies renouvelables utilisées, dans la mesure du possible. Dans les situations où les matériaux biodégradables peuvent ne pas convenir, les matériaux recyclés prennent leur place. En Inde, nous voyons également clairement le gouvernement faire pression pour la durabilité dans ses objectifs de développement durable. Lors du sommet COP 26 qui vient de s’achever, le Premier ministre indien a annoncé un objectif de zéro émission pour le pays d’ici 2070.

Certes, reconnaître que la durabilité est un paradigme important sur lequel agir est la première étape importante dans la préservation de notre environnement. Bientôt, ce ne sera peut-être plus une question de choix. En 2022, il pourrait devenir obligatoire pour chaque entreprise d’élaborer et d’exécuter une stratégie globale de développement durable, un défi de taille qui nécessitera un leadership plus ciblé, en particulier ici en Asie-Pacifique, y compris en Inde. Forrester rapporte dans son rapport Predictions 2022 que parmi les entreprises du Fortune Global 200, l’APAC est loin derrière l’Amérique du Nord et l’EMEA en nommant un responsable du développement durable au niveau de vice-président, directeur ou autre dirigeant.

De plus, selon le même rapport, seulement 30 % des entreprises du Global 2000 en Asie-Pacifique « prennent des mesures concrètes » lorsqu’il s’agit de rendre leurs efforts de développement durable plus transparents, de créer une fonction de développement durable financée et, en fin de compte, de réduire leur empreinte carbone ou e- gaspillage. Selon le rapport de Forrester, pour la plupart des entreprises de la région, les efforts de développement durable sont motivés par la conformité et la pression des investisseurs, et non par la planification stratégique et la gestion des risques. Une telle approche à courte vue coche la case, mais n’affectera pas matériellement le changement climatique. En fait, cela risque de tromper les clients et partenaires soucieux de l’environnement.

« L’action réelle » exige des entreprises qu’elles modifient certains des principes fondamentaux de leur activité. Oracle, par exemple, s’est engagé à exploiter toutes les régions cloud qui alimentent son infrastructure et ses serveurs d’applications à 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025. Et il exige que tous ses principaux fournisseurs, à la fois pour la fabrication directe et l’approvisionnement indirect, aient des programmes environnementaux dans d’ici 2025 qui incluent des objectifs de réduction des émissions.

Une idée intelligente qui vient à l’esprit, entre autres, sur la façon dont les entreprises peuvent impliquer les clients dans les efforts de développement durable est : et si les détaillants, les entreprises de logistique et d’autres expéditeurs de produits physiques offraient à leurs clients des choix de livraison comprenant des informations sur l’impact environnemental, et pas seulement la vitesse ? Et s’ils facturaient moins cher aux clients ou offraient d’autres incitations pour choisir l’option la plus respectueuse de l’environnement ? Si elle est adoptée, une telle pratique pourrait à la fois faire une différence environnementale et rehausser l’image de marque d’une entreprise.

Bien entendu, les entreprises s’appuieront de plus en plus sur les technologies de l’information avancées pour soutenir leurs efforts de développement durable. Par exemple, la coopérative agricole indienne, IFFCO, analyse d’énormes quantités de données pour développer son engrais « nanotechnologique » respectueux de l’environnement, capable de réduire de moitié l’utilisation d’engrais chimiques conventionnels tout en augmentant les rendements des cultures.

Ensuite, il y a BSES Rajdhani Power (BRPL) qui fournit de l’électricité à plus de 2,7 millions de clients dans l’ouest et le sud de Delhi. Il y a quelque temps, il a mis à l’essai le premier programme de rapport sur l’énergie domestique (HER) à l’échelle du territoire du pays. Avec l’aide des technologies cloud modernes, les clients ont obtenu des informations cruciales qui pourraient les aider à faire de meilleurs choix et à gérer leur consommation d’énergie plus efficacement.

Le changement par tant de personnes ne sera pas facile et il n’y aura pas une seule réponse. Cela nécessitera un changement de comportement, un changement de politique et de réglementation, un changement de modèle commercial et un changement technologique. Pour faire de ces objectifs de durabilité une réalité pour la nation, chaque entreprise doit s’intégrer à ces initiatives et travailler avec l’administration pour un alignement transparent. Mais vous devez convenir que cela en vaut la peine. Après tout, notre bien-être de demain dépend uniquement de notre durabilité actuelle.

